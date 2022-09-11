Нарвский оппозиционер перешел на сторону коалиции

В конце августа Ян Саан написал заявление о выходе из оппозиционной процентристской фракции Kesk. Тогда же мэр Нарвы Катри Райк заявила, что созданная на базе ее избирательного союза фракция Narva Tulevik получила нового депутата. Однако официальное решение о зачислении Саана во фракцию было принято 7 сентября, пишет ERR.

Саан, работающий хирургом в Нарвской больнице, на муниципальных выборах 2021 года баллотировался по списку Центристской партии и набрал 196 голосов. Саан был членом партии с 2002 по 2018 год, затем покинул ее, а в марте 2021-го вернулся в ряды центристов.