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Сайт эстонских домов призрения попал под российскую кибератаку

Erik Kalda
, ajakirjanik
Сайт эстонских домов призрения попал под российскую кибератаку
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Сайт эстонских домов презрения попал под российскую кибератаку
Сайт эстонских домов презрения попал под российскую кибератаку Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Предприятие Südamekodu, которое управляет десятью эстонскими домами призрения, подверглось российской кибератаке, сейчас ситуация нормализовалась.

Предприятие заявило, что во время кибератаки, исходящей из Российской Федерации, были предприняты массовые попытки с помощью фальшивых пользователей поставить себя в очередь в дома призрения в Меривялья и Валкла, что бы нарушить работу сайта,пишет "Постимеэс".

«Сегодня все наши системы работают, и бронирование мест на нашем сайте возможно», — сообщило предприятие.

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