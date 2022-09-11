Сайт эстонских домов призрения попал под российскую кибератаку

Предприятие заявило, что во время кибератаки, исходящей из Российской Федерации, были предприняты массовые попытки с помощью фальшивых пользователей поставить себя в очередь в дома призрения в Меривялья и Валкла, что бы нарушить работу сайта,пишет "Постимеэс".