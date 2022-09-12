Электричество во вторник резко подешевеет

Во вторник среднесуточный тариф составит 74,80 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные Nord Pool. Последний раз цены ниже 100 евро за мегаватт-час фиксировались на бирже 3 июля, пишет ERR.

По сравнению с понедельником, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 258,33 евро, тариф снизится на 71%.

Дороже всего в течение дня электричество в понедельник будет стоить с 11 до 12 часов дня, когда тариф составит 174,64 евро за мегаватт-час.

Минимальный тариф будет с трех до шести часов утра, когда стоимость электричества будет ниже 30 евро за мегаватт-час.