В минувшие выходные полиция провела в Вирумаа в течение трех дней масштабный рейд, в ходе которого была проверена трезвость почти 10000 водителей.
Во время масштабного рейда было поймано 33 пьяных водителя и конфискованы георгиевские ленточки
В течение трех дней участников дорожного движения проверяли в окрестностях Нарвы, Йыхви и Раквере. Всего было поймано 33 пьяных водителя, трое из них в состоянии криминального алкогольного опьянения. Четверо водителей доставили на освидетельствование в связи с подозрением на опьянение вследствие употребления наркотических веществ.
- Это все же очень большое и огорчающее число за три дня только в одном конце Эстонии. Всегда нужно убедиться, что вы трезвы, прежде чем сесть за руль. Даже в воскресенье днем мы ловили сильно пьяных водителей, которые утверждали, что накануне вечером, когда была хорошая погода, они устроили барбекю, выпили пива и подумали, что теперь готовы сесть за руль, - сказала руководителя группы патрулирования Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм, отвечавшая за организацию рейда.
- Общество не должно относиться терпимо к вождению в нетрезвом виде. Ежегодно по вине нетрезвых водителей происходит более сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых кто-то получает травмы или гибнет. Это не шутки, - подчеркнула она.
Большое внимание в ходе рейда также было уделено скорости, всего за выходные было выявлено 81 нарушение скоростного режима. В 18 из этих случаев максимально допустимая скорость была превышена до 20 км/ч, но большинство, т.е. 53 нарушения, находились в интервале от 21 до 40 км/ч превышения разрешенной скорости. Кроме того, пойманы трое водителей, превысивших скорость на 41-60 км/ч, и трое водителей, превысивших скорость более чем на 60 км/ч.
- Из года в год скорость была одним из главных факторов дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями, но, к сожалению, количество нарушений по-прежнему очень тревожит, и кажется, что жмущие на педаль не задумываются о возможных последствиях, - сказала Эльм. Большое внимание скорости полиция также будет уделять во время дорожной толоки 22 сентября, когда в проверку будут включены те места, где местные жители замечали наибольшее превышение скорости.
Помимо всего вышеперечисленного, были пойманы четверо водителей без водительских прав, трижды в автомобилях были обнаружены наркотики, в четырех случаях были конфискованы георгиевские ленточки. По всем этим делам также были возбуждены дела.
В прошедшем в минувшие выходные рейде участвовали 28 полицейских со всей Эстонии. "Наша цель в таких рейдах - сконцентрироваться большими силами на одном участке и осуществлять наблюдение за дорожным движением в большем масштабе, быть видимыми для максимального количества участников дорожного движения и удалять из движения опасных водителей, чтобы улицы были безопаснее для всех нас, - добавила Эльм.