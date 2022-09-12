Во время масштабного рейда было поймано 33 пьяных водителя и конфискованы георгиевские ленточки

В течение трех дней участников дорожного движения проверяли в окрестностях Нарвы, Йыхви и Раквере. Всего было поймано 33 пьяных водителя, трое из них в состоянии криминального алкогольного опьянения. Четверо водителей доставили на освидетельствование в связи с подозрением на опьянение вследствие употребления наркотических веществ.

- Это все же очень большое и огорчающее число за три дня только в одном конце Эстонии. Всегда нужно убедиться, что вы трезвы, прежде чем сесть за руль. Даже в воскресенье днем мы ловили сильно пьяных водителей, которые утверждали, что накануне вечером, когда была хорошая погода, они устроили барбекю, выпили пива и подумали, что теперь готовы сесть за руль, - сказала руководителя группы патрулирования Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм, отвечавшая за организацию рейда.

- Общество не должно относиться терпимо к вождению в нетрезвом виде. Ежегодно по вине нетрезвых водителей происходит более сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых кто-то получает травмы или гибнет. Это не шутки, - подчеркнула она.