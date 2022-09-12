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В Нарве возобновляет лекции Университет для старшего поколения

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Нарве возобновляет лекции Университет для старшего поколения
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Давид Всевиов.
Давид Всевиов. Фото: Remo Tõnismäe

После перерыва из-за пандемии коронавируса Университет для старшего поколения Тартуского университета продолжает ежемесячные лекции в Нарвском колледже. 29 сентября в 16:00 почетный профессор Эстонской академии художеств Давид Всевиов прочитает в колледже лекцию "Как понимать историю?".

На лекции Университета для старшего поколения приглашаются все открытые и активные люди в возрасте 60+, которые хотят общаться с интересными людьми и быть в курсе того, что происходит в Нарве и в Эстонии. Лекции охватывают как практические, так и расширяющие кругозор темы, сообщает ERR.

Лекции проводятся на русском языке, для участников бесплатны.

По словам мэра города Нарва Катри Райк, представители старшего поколения горожан уже с нетерпением ждут лекций. "Очень радует, что колледж видит свою роль в городе не только в предоставлении высшего образования, но и в служении обществу в более широком смысле, предлагая аудитории любого возраста возможности для самосовершенствования", - прокомментировала Райк.

Лекции осеннего семестра:

- 29 сентября: "Как понять историю?", Давид Всевиов, почетный профессор Эстонской академии художеств.

- 20 октября: "Цены на электроэнергию и тепло, энергосбережение", Андрес Вайнола, председатель правления предприятия "Enefit Power"

- 24 ноября: "COVID и вакцинация", доктор Алексей Семыкин

- 8 декабря: "Лекарства и здоровье нашего общества", профессор кафедры фармакологии и токсикологии Тартуского университета Александр Жарковский

Окончание осеннего семестра университета для старшего поколения состоится 19 января 2023 года.

Лекции будут проходить в аудитории 200 Нарвского колледжа Тартуского университета (Ратушная площадь, 2).

Желающие могут зарегистрироваться на месте. Все студенты, которые посетят как минимум 75% лекций, получат справку Тартуского университета о прохождении курса повышения квалификации.

Программы Университета для старшего поколения проходят повсеместно в Эстонии: в Тарту, Таллинне (на эстонском и русском языках), Пярну, Вильянди, Нарве (на русском языке), Валга, Курессааре, Тюри, Кейла, Эльва и Вырумаа.

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