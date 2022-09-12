Открыт конкурс заявок на проведение мероприятий в Ида-Вирумаа

По словам министра государственного управления Рийны Солман, каждый год в рамках проектного конкурса оказывается поддержка десяткам проводимых в Ида-Вирумаа масштабным мероприятиям, которые помогают налаживанию контактов между людьми с разным родным языком и привлекают в регион туристов. «К примеру, по результатам весеннего конкурса, в числе прочих поддержку получил фестиваль музыки и городской культуры Station Narva, который проходит как раз в конце этой недели, и на котором выступят как зарубежные, так и местные артисты», – отметила министр. «Важно, что в регионе предлагаются занятия для широкой публики – проводятся мероприятия как для любителей оздоровительного спорта, так и для интересующихся техникой. Например, большой популярностью пользуются поддерживаемые нами Алутагузеский веломарафон и День авиации в Йыхви», – добавила Рийна Солман.

«Приглашаем принять участие в осеннем проектном конкурсе как организаторов уже полюбившихся публике традиционных мероприятий, так и инициаторов новых проектов, которые хотят внести свой вклад в развитие культурной и спортивной жизни Ида-Вирумаа», – сказала руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Бюджет тура подачи ходатайств составляет 165 000 евро. Минимальная сумма поддержки составляет 10 000 евро, а максимальная – 25 000 евро на ходатайство.

Мероприятия, для организации которых представляется заявка, должны иметь уездное значение, и в них должно участвовать не менее 1000 человек. Поддержка выделяется как впервые организуемым мероприятиям, так и тем, которые проводятся повторно. Период реализации проектов – 08.09.2022 - 30.06.2023.

В начале лета Фонд интеграции поддержал суммой в 200000 евро девять спортивных и культурных мероприятий, которые запланированы для проведения в Ида-Вирумаа с лета по зиму.