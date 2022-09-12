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На границе регулярно фиксируются попытки ввозить санкционные товары

Erik Kalda
, ajakirjanik
На границе регулярно фиксируются попытки ввозить санкционные товары
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Граница в Нарве.
Граница в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Работники Налогово-таможенного департамента (MTA) сообщают о регулярных нарушениях правил ввоза товаров на эстонско-российской границе.

На границе с Россией регулярно фиксируется нарушение запрета на ввоз подсанкционных товаров, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Каждую неделю фиксируется порядка двадцати попыток провезти через границу товары из запрещенного списка.

Через пограничные пункты в Нарве, Лухамаа и Койдула пытаются провезти в Эстонию пиломатериалы, мебель, моторное масло.

В Россию пытаются ввезти товары, которые могут использоваться в военной промышленности, например, микрочипы.

По оценке налоговиков, речь идет о преднамеренных нарушениях, поэтому основательно проверять приходится весь большегрузный транспорт.

"На самом деле приходится проверять значительно больше грузовиков, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Это очень важная и довольно сложная работа", - сказал руководитель по внешней границе MTA Антс Кутти.

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