Работники Налогово-таможенного департамента (MTA) сообщают о регулярных нарушениях правил ввоза товаров на эстонско-российской границе.
На границе регулярно фиксируются попытки ввозить санкционные товары
На границе с Россией регулярно фиксируется нарушение запрета на ввоз подсанкционных товаров, сообщила в понедельник "Актуальная камера".
Каждую неделю фиксируется порядка двадцати попыток провезти через границу товары из запрещенного списка.
Через пограничные пункты в Нарве, Лухамаа и Койдула пытаются провезти в Эстонию пиломатериалы, мебель, моторное масло.
В Россию пытаются ввезти товары, которые могут использоваться в военной промышленности, например, микрочипы.
По оценке налоговиков, речь идет о преднамеренных нарушениях, поэтому основательно проверять приходится весь большегрузный транспорт.
"На самом деле приходится проверять значительно больше грузовиков, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Это очень важная и довольно сложная работа", - сказал руководитель по внешней границе MTA Антс Кутти.