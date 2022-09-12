ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Нарвский дом эстонского языка приглашает на увлекательную языковую практику

Программа мероприятий предоставляет возможности тематической языковой практики для всех уровней владения языком - как в Нарве, Силламяэ, в виде онлайн-обучения, так и впервые в волости Люганузе.

В осеннем сезоне продолжатся ставшие уже традиционными такие мероприятия, как серия встреч "Mokalaat", киновечера нового эстонского кино и встречи с деятелями культуры. В октябре в Нарву возвращается Матсалуский фестиваль фильмов о природе. В новом формате импровизационных мастер-классов можно будет познакомиться с основами импровизации. Возвращается также серия ознакомительных поездок по Луковому пути, которая понравилась учащимся прошлых сезонов. Жителям Силламяэ предлагается возможность принять участие в клубе общения под руководством журналиста "Северного побережья".

С осени мероприятия дома эстонского языка начнут проходить и в волости Люганузе, где участников ждут встречи родительского клуба, мастерская керамики, уроки плетения кружева на коклюшках, кулинарный клуб, разные поездки и многое другое.

С программой мероприятий по языковой практике можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции integratsioon.ee/kalender. На мероприятия можно зарегистрироваться через систему самообслуживания, где для регистрации открыты все мероприятия текущего месяца и приведены мероприятия следующего месяца.