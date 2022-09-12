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ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Нарвский дом эстонского языка приглашает на увлекательную языковую практику

Фонд интеграции
Нарвский дом эстонского языка приглашает на увлекательную языковую практику
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Возвращается серия ознакомительных поездок по Луковому пути, которая понравилась учащимся прошлых сезонов. На Луковом пути есть и дом самоваров, владелицей которого является Херлинг Мези.
Возвращается серия ознакомительных поездок по Луковому пути, которая понравилась учащимся прошлых сезонов. На Луковом пути есть и дом самоваров, владелицей которого является Херлинг Мези. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

В осеннем семестре Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции помимо языковых курсов предлагает всем желающим принять участие в бесплатных мероприятиях, на которых можно практиковаться в разговорном эстонском языке.

Программа мероприятий предоставляет возможности тематической языковой практики для всех уровней владения языком - как в Нарве, Силламяэ, в виде онлайн-обучения, так и впервые в волости Люганузе.

В осеннем сезоне продолжатся ставшие уже традиционными такие мероприятия, как серия встреч "Mokalaat", киновечера нового эстонского кино и встречи с деятелями культуры. В октябре в Нарву возвращается Матсалуский фестиваль фильмов о природе. В новом формате импровизационных мастер-классов можно будет познакомиться с основами импровизации. Возвращается также серия ознакомительных поездок по Луковому пути, которая понравилась учащимся прошлых сезонов. Жителям Силламяэ предлагается возможность принять участие в клубе общения под руководством журналиста "Северного побережья".

С осени мероприятия дома эстонского языка начнут проходить и в волости Люганузе, где участников ждут встречи родительского клуба, мастерская керамики, уроки плетения кружева на коклюшках, кулинарный клуб, разные поездки и многое другое.

С программой мероприятий по языковой практике можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции integratsioon.ee/kalender. На мероприятия можно зарегистрироваться через систему самообслуживания, где для регистрации открыты все мероприятия текущего месяца и приведены мероприятия следующего месяца.

Вы можете следить за интересными проектами Нарвского дома эстонского языка и на "Facebook".

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