ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Кафе эстонского языка приглашают желающих на кофе и практику разговорного языка

Языковое кафе служит опорой для самостоятельного изучения языка, а также предоставляет возможность языковой практики тем, кто желает свободней говорить на эстонском языке - пополнять свой словарный запас и общаться в свободной обстановке на будничные темы. Языковые кафе проводятся по всей Эстонии бесплатно.

В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, увлечения, празднование знаменательных дат и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.

Языковые кафе проходят каждую неделю по всей Эстонии - в Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, Тарту, Пярну и Валга. Кроме этого, дважды в неделю проводится веб-кафе.

С расписанием и информацией о регистрации можно ознакомиться на странице Фонда интеграции integratsioon.ee/eesti-keele-kohvikud. Расписание языковых кафе обновляется текущим образом.

Языковые кафе финансируются в рамках деятельности 5.1 "Разработка консультационно-информационной системы и ее внедрение" проекта Европейского социального фонда № 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 "Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе".

Фонд интеграции предлагает языковые курсы для желающих ходатайствовать о гражданстве Эстонии

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы эстонского языка для тех, кто желает ходатайствовать о гражданстве Эстонии. На курсах можно изучать язык от нулевого до уровня B1 включительно. С желающими пройти обучение фонд заключает договор о языковом обучении.