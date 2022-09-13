С начала августа все языковые кафе по всей Эстонии вновь работают в полную силу, чтобы предложить приятную возможность попрактиковаться в эстонском разговорном языке в свободной обстановке.
ИНТЕГРАЦИЯ ⟩ Кафе эстонского языка приглашают желающих на кофе и практику разговорного языка
Языковое кафе служит опорой для самостоятельного изучения языка, а также предоставляет возможность языковой практики тем, кто желает свободней говорить на эстонском языке - пополнять свой словарный запас и общаться в свободной обстановке на будничные темы. Языковые кафе проводятся по всей Эстонии бесплатно.
В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например, самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование, общение с коллегами, путешествия, увлечения, празднование знаменательных дат и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.
Языковые кафе проходят каждую неделю по всей Эстонии - в Таллинне, Маарду, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарва-Йыэсуу, Тарту, Пярну и Валга. Кроме этого, дважды в неделю проводится веб-кафе.
С расписанием и информацией о регистрации можно ознакомиться на странице Фонда интеграции integratsioon.ee/eesti-keele-kohvikud. Расписание языковых кафе обновляется текущим образом.
Языковые кафе финансируются в рамках деятельности 5.1 "Разработка консультационно-информационной системы и ее внедрение" проекта Европейского социального фонда № 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 "Меры по поддержке интеграции в эстонском обществе".
Фонд интеграции предлагает языковые курсы для желающих ходатайствовать о гражданстве Эстонии
Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы эстонского языка для тех, кто желает ходатайствовать о гражданстве Эстонии. На курсах можно изучать язык от нулевого до уровня B1 включительно. С желающими пройти обучение фонд заключает договор о языковом обучении.
Договор дает возможность бесплатного изучения языка и получения компенсации за взятый с этой целью неоплачиваемый учебный отпуск (20 календарных дней). Подписывая договор, человек берет на себя обязательство пройти бесплатное языковое обучение до достижения уровня владения языком В1 и подать ходатайство о получении эстонского гражданства в течение одного года после сдачи экзамена на категорию владения эстонским языком В1.
Курсы проводятся как в аудиторной форме, так и онлайн. Каждый курс обучения на определенный уровень длится 160 часов.
Подать заявление для участия в обучении можно на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee/keeleope-eesti-kodakondsuse-taotlemiseks. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.
Участвовать в бесплатном языковом обучении могут желающие получить эстонское гражданство люди не моложе 15 лет, кто прожил в Эстонии на основании вида на жительство или права на проживание не менее пяти лет, кто в течение двух последних лет не участвовал в финансируемом или софинансируемом государством курсе обучения эстонскому языку и кто не подпадает под исключающие получение гражданства обстоятельства, приведенные в части 1 статьи 21 Закона о гражданстве.
Бесплатные языковые курсы на основе договора о языковом обучении финансирует Министерство внутренних дел.