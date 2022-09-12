ЗДОРОВЬЕ ⟩ В прошлом году от самоубийств погибло в три раза больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий

- Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония находится в первых рядах по количеству суицида среди несовершеннолетних, - сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

Согласно исследованиям, каждый суицид затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что ежегодно около 27000 человек страдают по причине суицида.

- Большинство самоубийств можно предотвратить, но большое их количество показывает, что человек в свое время остался без помощи. В области психического здоровья необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства, - сказала Анна-Кайса Ойдермаа и добавила: - В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, и каждый год 200000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Как следствие, помимо человеческих страданий, можно наблюдать углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения.

НКО "Peaasjad" занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением стигматизации в нашем обществе.