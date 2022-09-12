В прошлом году в результате суицида погибли 186 человек, из них 149 мужчин.
ЗДОРОВЬЕ ⟩ В прошлом году от самоубийств погибло в три раза больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий
- Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония находится в первых рядах по количеству суицида среди несовершеннолетних, - сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
Согласно исследованиям, каждый суицид затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что ежегодно около 27000 человек страдают по причине суицида.
- Большинство самоубийств можно предотвратить, но большое их количество показывает, что человек в свое время остался без помощи. В области психического здоровья необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства, - сказала Анна-Кайса Ойдермаа и добавила: - В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, и каждый год 200000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Как следствие, помимо человеческих страданий, можно наблюдать углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения.
НКО "Peaasjad" занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением стигматизации в нашем обществе.
Куда обратиться за психологической помощью?
С проблемами психического здоровья не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.
При желании вы можете обратиться за консультацией по общегосударственному бесплатному телефону консультаций семейного врача 1220.
Электронное консультирование: peaasi.ee; lahendus.net.
Если проблема не терпит отлагательств, вы можете позвонить
Помощь детям: 116 111 (24h)
Телефон помощи жертвам: 116 006 (24h)
Телефон душепопечения: 116 123 (24h)
Линия жизни: 6558 088 (на эст. яз.), 655 5688 (на русск. яз.) - ежедневно с 19.00 до 07.00
Скорая помощь: 112 (24h)
Или обратиться в службу экстренной помощи
Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно), ул. Хайгла, 1
Отделение неотложной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно), Ахтмеское шоссе, 95