Анна Маркова: Нарва - это не город одной темы

Я родилась в конце 1980-х в маленьком шахтерском городе Кохтла-Ярве в семье двух инженеров. Мой отец с самого детства приучал меня к хорошей музыке и фотографии, а мама всегда была за любые мои начинания. В школьные годы я втянулась во внеклассную деятельность и была страстно увлечена всем, что могло как-то оживить жизнь маленького городка. Как и большинство молодых в Ида-Вирумаа, мечтала уехать, получить образование и устроиться в большом городе, но по окончании Вильяндиской академии культуры оказалась в Нарве. Ненадолго, подумала я, - и осталась на 12 лет.

Сменив Нарвский музей на Нарвский колледж ТУ (а потом обратно), я столкнулась с множеством стереотипов как внутри города, так и за его пределами. Внутренние: "Здесь скучно, здесь ничего не происходит, здесь нет перспектив" и внешние: "Нарва не хочет быть частью Эстонии, здесь никому не рады, здесь никто не хочет перемен". Возможно, все эти замечания небеспочвенны.

Нарва долго оставалась в тени, пытаясь пережить все перипетии ее нелегкой судьбы; разрушенный войной город, потерявший свою былую архитектурную красоту, выселенный и вновь наполненный, закрытие градообразующего предприятия, когда-то гремевшего на весь мир, стремительное уменьшение населения. Нарва менялась много раз, и не всегда перемены приносили с собой хорошее. Отсюда и недоверие ко всему новому, к быстрым решениям и пришлым.