Нарва менялась много раз, и не всегда перемены приносили с собой хорошее. Отсюда и недоверие ко всему новому, к быстрым решениям и пришлым.
Анна Маркова: Нарва - это не город одной темы
Я родилась в конце 1980-х в маленьком шахтерском городе Кохтла-Ярве в семье двух инженеров. Мой отец с самого детства приучал меня к хорошей музыке и фотографии, а мама всегда была за любые мои начинания. В школьные годы я втянулась во внеклассную деятельность и была страстно увлечена всем, что могло как-то оживить жизнь маленького городка. Как и большинство молодых в Ида-Вирумаа, мечтала уехать, получить образование и устроиться в большом городе, но по окончании Вильяндиской академии культуры оказалась в Нарве. Ненадолго, подумала я, - и осталась на 12 лет.
Сменив Нарвский музей на Нарвский колледж ТУ (а потом обратно), я столкнулась с множеством стереотипов как внутри города, так и за его пределами. Внутренние: "Здесь скучно, здесь ничего не происходит, здесь нет перспектив" и внешние: "Нарва не хочет быть частью Эстонии, здесь никому не рады, здесь никто не хочет перемен". Возможно, все эти замечания небеспочвенны.
Нарва долго оставалась в тени, пытаясь пережить все перипетии ее нелегкой судьбы; разрушенный войной город, потерявший свою былую архитектурную красоту, выселенный и вновь наполненный, закрытие градообразующего предприятия, когда-то гремевшего на весь мир, стремительное уменьшение населения. Нарва менялась много раз, и не всегда перемены приносили с собой хорошее. Отсюда и недоверие ко всему новому, к быстрым решениям и пришлым.
Будем честны, один из самых распространенных стереотипов о Нарве - "здесь не любят эстонцев". Человеческие базовые инстинкты просты: мы боимся того, чего не знаем. Когда нет диалога, нет соприкосновений и общих дел, легко отстраниться от того, что тебе чуждо. Только окунувшись в эстонскую среду, я, русская девочка, окончившая русскую школу и уехавшая после выпускного в эстонский город, осознала, что человек может быть хорошим или плохим вне зависимости от его национальности или родного языка. Главное только в том, хочет ли он и готов ли попытаться найти общий язык.
В Нарве это хрупкое "общее" выстраивалось годами, осторожно, с недоверием. События, начавшиеся в феврале в Украине, углубившись на второй неделе августа в Нарве, пошатнули этот выстроенный шаткий мостик между Нарвой и "остальной Эстонией". Больно, грустно и страшно здесь обеим сторонам, потому что мы опять не говорим о том, что нас беспокоит. А ведь именно способность вербально коммуницировать и критически мыслить делает человека человеком.
"Нарва - это необычно и интересно, это определенный вызов самому себе".
Анна Маркова, фотограф
Нарвские бабушки на скамейке жаловались приехавшему министру: "Молодежь уезжает, ищут лучшей жизни". Но последние годы многие, кто уехал, выучился, получил опыт и знания, возвращаются в родной, уютный город для того, чтобы сделать его лучше. Приезжают молодые специалисты, потому что Нарва - это необычно и интересно, это определенный вызов самому себе. Сообщество растет и крепнет. Цитируя песню Яана Пехка, который в этом году провел домашний концерт на "Station Narva" в богемной кренгольмской квартире: "О, дорогой друг, я уважаю тебя. Знаешь, это чувство останется".
Я - фотограф. И через призму объектива всегда ярче видны человеческие эмоции, искры, которые будоражат и сплачивают. Это всегда общие эмоции - моменты радости, грусти и наслаждения. Не важен язык, национальность, цвет кожи или социальный статус, важны только чувства. Как дети, которые еще не умеют говорить, находят способы играть вместе. Так и у культуры есть удивительное свойство создавать общее для совершенно незнакомых людей. Ведь человек, с которым ты улыбался от радости или танцевал под отличную музыку, тебе уже не чужой.
Так, пять лет назад команда "Tallinn Music Week" решила сделать фестиваль в Нарве. Формат, непривычный для региона и города, зачастую с неизвестными местными артистами, на различных по размеру и содержанию сценах по всему городу. Но, в отличие от многих других, не приехать и сделать самим, а сделать вместе с нарвитянами.
Фестивалю "Station Narva" пять лет, две команды из двух городов за эти годы ссорились, мирились, узнавали культурные особенности друг друга, дружили, преодолевали кризисы и работали вместе. Фестиваль для команды - это приключение в мир совместной работы и межнационального общения. Фестиваль для города - это несколько дней нового дыхания, открытий, новых лиц и вдохновения.
Соединять людей, создавая общие переживания, и есть для меня одна из основных задач культуры. Диалог, основанный на положительном опыте взаимодействия, может положить начало крепкой дружбе между людьми, городами и странами. Да, возможно, нарвитяне не так быстро открываются всему новому, но если вы смогли стать для них своим, то, поверьте, более верных и отзывчивых друзей вы не найдете.
Приезжайте в Нарву! Прогуляйтесь по речному променаду, загляните в замок с его интерактивной экспозицией, познакомьтесь с летучими мышами в бастионах или сходите на экскурсию по бывшему текстильному гиганту Кренгольму. Насладитесь тишиной Воскресенского собора и сделайте селфи со знаменитым пятикроновым видом.
Нарва полна захватывающих открытий. Нарва - это гораздо больше, чем город одной темы. У всей Эстонии есть много причин гордиться Нарвой. Пришло время понять это и узнать друг друга получше.