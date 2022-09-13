Андрей Коробейник: Стальнухина исключили по делу

- Почему просьба Нарвского отделения ЦП не исключать Стальнухина не была услышана?

- Она была услышана, то есть все мы ознакомились с сообщением, присланным руководителем отделения. Будем общаться с ними и дальше. Надеюсь, что в ЦП не случится раскола и вслед за Стальнухиным партию не покинут другие центристы. Это было бы большим ударом и для ЦП, и для избирателей в Нарве.

В знак протеста могут быть поданы и другие заявления о выходе из партии. Кстати, идеологический раскол в ЦП проходит по очень многим векторам. В партии все-таки 14000 членов, есть геи и гомофобы, ультраправые и ультралевые. Хотелось бы, чтобы любые взгляды излагались в вежливой и корректной форме.

- Может ли дело дойти до исключения из партии тех, кто сочувствует Стальнухину и разделяет его мнение?

- Исключать из партии за инакомыслие - не в наших планах. Такого никогда не было.

В случае с Михаилом проблема не в том, что он думает, а в том, что он навешивает ярлыки. ЦП всегда стояла за то, чтобы объединять разные части общества, а поведение Стальнухина совершенно точно этому не способствует.

- Как отразится уход хорошо известного русскому избирателю политика на поддержке Центристской партии на предстоящих выборах?