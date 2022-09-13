Правление Центристской партии исключило из своих рядов Михаила Стальнухина, сделавшего резкие заявления в адрес правительства. Как отразится уход одного из самых известных политиков Ида-Вирумаа на поддержке партии в регионе? Что ждет тех, кто разделяет идеи Стальнухина? На вопросы Rus.Postimees ответил член правления Центристской партии, экс-депутат Рийгикогу Андрей Коробейник.
Андрей Коробейник: Стальнухина исключили по делу
- Как проголосовало правление? Какова раскладка голосов?
- Мы пару часов обсуждали этот вопрос. В итоге решение было принято единогласно. Безусловно, были и другие варианты, но Михаил решил остаться при своем мнении. И это, конечно, не вызвало особой радости у членов правления ЦП. В любом случае хороших вариантов не было.
- Что должен был сделать Стальнухин, чтобы мог реализоваться другой вариант?
- Можно не соглашаться с политикой правящей коалиции, но называть фашистами Партию реформ, СДПЭ и "Отечество" - это не дело. Если еще взять в расчет оппозиционную партию EKRE, которая в этом рейтинге тоже бы высоко поднялась, то получается, что кругом одни фашисты. И Стальнухин с Центристской партией окажутся во главе такого политического дискурса.
Так можно оказаться в оппозиции на десятилетия, ни с кем не разговаривать и не сотрудничать, видя вокруг одних фашистов и нацистов. В данной ситуации поддерживать интерес избирателей к партии будет вообще невозможно.
Со всеми этими партиями центристы в свое время были в коалиции, но почему-то тогда мы в них фашистов не разглядели.
- Получается, что решение было консенсусным, исключение Стальнухина поддержали и пятеро русских центристов - Тоом, Кылварт, Белобровцев, Свет и Коробейник?
- Да.
Он сам хотел остаться в партии, но счел, что в данной ситуации компромисс невозможен: решил остаться при своем мнении и не извиняться.
- Почему просьба Нарвского отделения ЦП не исключать Стальнухина не была услышана?
- Она была услышана, то есть все мы ознакомились с сообщением, присланным руководителем отделения. Будем общаться с ними и дальше. Надеюсь, что в ЦП не случится раскола и вслед за Стальнухиным партию не покинут другие центристы. Это было бы большим ударом и для ЦП, и для избирателей в Нарве.
В знак протеста могут быть поданы и другие заявления о выходе из партии. Кстати, идеологический раскол в ЦП проходит по очень многим векторам. В партии все-таки 14000 членов, есть геи и гомофобы, ультраправые и ультралевые. Хотелось бы, чтобы любые взгляды излагались в вежливой и корректной форме.
- Может ли дело дойти до исключения из партии тех, кто сочувствует Стальнухину и разделяет его мнение?
- Исключать из партии за инакомыслие - не в наших планах. Такого никогда не было.
В случае с Михаилом проблема не в том, что он думает, а в том, что он навешивает ярлыки. ЦП всегда стояла за то, чтобы объединять разные части общества, а поведение Стальнухина совершенно точно этому не способствует.
- Как отразится уход хорошо известного русскому избирателю политика на поддержке Центристской партии на предстоящих выборах?
- При любом варианте, даже если бы Михаил остался в партии при своих взглядах, Центристской партии был бы нанесен удар. Сложно сказать, что хуже.
Если бы Михаила не исключили, наверняка центристы показали бы в Нарве хороший результат на выборах. Стальнухин стал бы громоотводом для нарвитян, недовольных историей с танком. Однако в большей части Эстонии мы, скорее всего, потеряли бы голоса. Сейчас мы потеряем голоса только в Нарве.
Не танком единым подпитываются выборы. Думаю, что это не будет главной темой выборов. Происходящее в экономике - гораздо важнее, и это на руку оппозиционным партиям, как бы это цинично ни звучало.
- Что будет с Нарвским отделением ЦП? Каково будущее партийного списка и организации в регионе?
- Ситуация в Нарве всегда была непростой для Центристской партии. Надеюсь, что нынешняя встряска мотивирует выход на новый уровень. Скорее всего, мы увидим там достаточно сильный список. У центристов сильные позиции в Силламяэ и Кохтла-Ярве, а на парламентские списки, как известно, идут уездными списками. Достаточно будет найти для Нарвы двух сильных кандидатов.
- Кто будет переброшен на нарвское направление? Яна Тоом?
- Например, Яна Тоом. Либо это будут новые лица из региона. Важно найти сильных местных лидеров. Это позволило бы объединить нарвитян, которым сейчас очень непросто.
- Много ли рядовых членов партии и простых нарвитян разделяет мнение Стальнухина?
- Думаю, что достаточно много. Отмечу, что история с памятником была решена, мягко говоря, не очень корректно. Латвия, которая тоже оперативно принялась за дело, успела принять закон, а мы нет.
И с этим согласны очень многие. А вот что касается высказывания, что Кая Каллас - фашист… Уверен, что у многих избирателей ЦП родные тоже воевали на фронте, но они воевали против других фашистов.