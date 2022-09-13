Анвар Самост: Растущая власть вынуждает чиновников играть роль политиков

Проблема шире и дала о себе знать много лет назад. По мере снижения дееспособности эстонских политиков все большая власть над всем, что действительно важно, концентрируется в руках чиновников, и особенно высших чиновников.

Как это может быть проблемой по меньшей мере в глазах самих чиновников, если не в более широком смысле? Очень просто: в открытом и высококонкурентном медийном обществе Эстонии власть всегда сопровождалась ответственностью и обязанностью объяснять свои действия, выбор и цели. Это то, к чему обычно не готовы люди, пришедшие к власти без мандата избирателей.

В прошлом политикам приходилось отчитываться. Чиновники могли быть на заднем плане, за исключением, может быть, единичных случаев, когда явно была ведомственная неудача или желание политиков отправить к журналистам вместо себя, дабы приглушить неудобную тему или просто из трусости, кого-то другого.

Уже более 15 лет говорят о том, что Рийгикогу стал штампом для правительства, о низкой самостоятельности и скудных возможностях народных депутатов, работающих в парламенте, особенно в оппозиции, по сравнению с членами правительства. Однако в случае с последними кабинетами тревожно часто возникают вопросы, исходит ли тот или иной стратегический выбор из программы партии или же из кулуаров и представлен ли он министром или же это реализация агенды, подготовленной чиновниками для министра.