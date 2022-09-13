У высших чиновников Эстонии есть проблема. Нет, проблема не в бывшем государственном служащем Меэлисе Ойдсалу, который после долгой бюрократической карьеры, закончившейся в должности вице-канцлера, начал работать журналистом, хотя он, безусловно, является частью этой проблемы.
Анвар Самост: Растущая власть вынуждает чиновников играть роль политиков
Проблема шире и дала о себе знать много лет назад. По мере снижения дееспособности эстонских политиков все большая власть над всем, что действительно важно, концентрируется в руках чиновников, и особенно высших чиновников.
Как это может быть проблемой по меньшей мере в глазах самих чиновников, если не в более широком смысле? Очень просто: в открытом и высококонкурентном медийном обществе Эстонии власть всегда сопровождалась ответственностью и обязанностью объяснять свои действия, выбор и цели. Это то, к чему обычно не готовы люди, пришедшие к власти без мандата избирателей.
В прошлом политикам приходилось отчитываться. Чиновники могли быть на заднем плане, за исключением, может быть, единичных случаев, когда явно была ведомственная неудача или желание политиков отправить к журналистам вместо себя, дабы приглушить неудобную тему или просто из трусости, кого-то другого.
Уже более 15 лет говорят о том, что Рийгикогу стал штампом для правительства, о низкой самостоятельности и скудных возможностях народных депутатов, работающих в парламенте, особенно в оппозиции, по сравнению с членами правительства. Однако в случае с последними кабинетами тревожно часто возникают вопросы, исходит ли тот или иной стратегический выбор из программы партии или же из кулуаров и представлен ли он министром или же это реализация агенды, подготовленной чиновниками для министра.
Давно известно, что каждый новый министр сталкивается с попытками чиновников его приручить. Если календарь министра заполнен на неделю с раннего утра до позднего вечера важными, но не присутствующими в политической повестке темами-совещаниями, то вполне вероятно, что новые выборы или правительственный кризис случатся раньше, чем какие-то нежелательные политические изменения, которые партия министра обещала на выборах, дойдут до реализации или хотя бы до стадии разработки. Когда министр начинает из-за удобства представлять общественности написанные чиновниками тезисы из планов развития или из Брюсселя, они вскоре становятся его основной агендой. Это знал еще 50 лет назад сэр Хамфри, чьи цитаты уже не кажутся особо комичными в контексте сегодняшней Эстонии.
Коронакризис быстро усилил власть чиновников. Известны примеры, когда меры, значительно ограничивающие права сотен тысяч людей, рождались практически без политического участия. Правительство оформляло их без заметного обсуждения и в такой форме, которая затрудняла их оспаривание и отодвигала судебное вмешательство в далекое будущее. Полученный опыт чиновники быстро расширили на другие сферы, в основном, кстати, без всякого злого умысла.
"В открытом и высококонкурентном медийном обществе Эстонии власть всегда сопровождалась ответственностью и обязанностью объяснять свои действия, выбор и цели. Это то, к чему обычно не готовы люди, пришедшие к власти без мандата избирателей".
Анвар Самост, журналист
Менее заметный пример политики, почти исключительно основанной на выборе чиновников, но оказывающей значительное влияние на многих людей, - это энергетика. С момента ухода Юхана Партса в 2014 году после его двух сроков полномочий, длившихся семь лет, управление сферой, имеющей центральное значение для конкурентоспособности и безопасности экономики Эстонии, на фоне чередующейся некомпетентности сменяющих друг друга министров возглавили два высокопоставленных чиновника - вице-канцлер Тимо Татар, которого иронично называют министром энергетики, и Таави Вескимяги, глава госудаpственной мoнoпoлии основной сети.
В результате удобных выборов, повторивших ошибки Германии, всего за несколько лет до нападения России на Украину, Эстония стала страной, которая больше не является нетто-экспортером электроэнергии и где практически не делалось новых инвестиций в производственные мощности. Наша надежность энергоснабжения теперь зависит от погоды и возможностей других соседей, которые приняли такие же ошибочные или даже еще более недальновидные решения. Кто виноват, кто несет ответственность? Не придирки, а абсолютно неизбежные и обоснованные вопросы, на которые необходимо получить ответы, как и в случае с ошибками времен коронакризиса. Если эти ответы не могут дать министры, отстранившиеся от принятия решений, то их должны дать высшие чиновники.
То же самое относится и к Микку Маррану, ушедшему с должности главы Службы внешней разведки на работу в RMK. Меэлис Ойдсалу оказывает Эстонии большую услугу с долгосрочной пользой, освещая лица своих бывших коллег, хотя в личном плане здесь ничего приятного получить невозможно.