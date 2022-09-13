На этой неделе собак и кошек надо держать во дворе

Территория вакцинации - 50 км от сухопутной границы России и 30 км от реки Нарвы. Посев вакцины начнется в районах, граничащих с рекой Нарва в Ида-Вирумаа, и продолжится в южной и юго-восточной Эстонии на сухопутной границе Псковской области и в южных пограничных районах Чудского озера.

Для прививки используют специальные приманки для диких животных. Это корм из рыбной муки, в котором находится инкапсулированная жидкая вакцина против бешенства. Вакцинные корма разбрасывают с воздуха с помощью небольших самолетов. Вакцины не разбрасывают над городами, поселками, дорогами и водоемами. Небольшие самолеты летают низко, чтобы обеспечить достаточную видимость.

В случае обнаружения корма с вакциной не надо его трогать. Если он найден детьми или домашними животными, наденьте резиновые перчатки и отнесите его подальше.

Если вакцина, содержащаяся в приманке, попала в свежую рану, глаза или рот, следует промыть это место большим количеством воды (кожу также с мылом) и обратиться к семейному врачу.