Вт, 13.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

На этой неделе собак и кошек надо держать во дворе

Кюлли Крийс
, журналист
На этой неделе собак и кошек надо держать во дворе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вакцину против бешенства разбрасывают в приграничных с Россией районах каждую весну и осень.
Вакцину против бешенства разбрасывают в приграничных с Россией районах каждую весну и осень. Фото: Väino Aul

На этой неделе Департамент сельского хозяйства и продовольствия начинает пероральную вакцинацию против бешенства лис и енотов в северо-восточной и юго-восточной Эстонии.

Территория вакцинации - 50 км от сухопутной границы России и 30 км от реки Нарвы. Посев вакцины начнется в районах, граничащих с рекой Нарва в Ида-Вирумаа, и продолжится в южной и юго-восточной Эстонии на сухопутной границе Псковской области и в южных пограничных районах Чудского озера.

Для прививки используют специальные приманки для диких животных. Это корм из рыбной муки, в котором находится инкапсулированная жидкая вакцина против бешенства. Вакцинные корма разбрасывают с воздуха с помощью небольших самолетов. Вакцины не разбрасывают над городами, поселками, дорогами и водоемами. Небольшие самолеты летают низко, чтобы обеспечить достаточную видимость.

В случае обнаружения корма с вакциной не надо его трогать. Если он найден детьми или домашними животными, наденьте резиновые перчатки и отнесите его подальше.

Если вакцина, содержащаяся в приманке, попала в свежую рану, глаза или рот, следует промыть это место большим количеством воды (кожу также с мылом) и обратиться к семейному врачу.

Во время вакцинации и несколько последующих дней на участках разброса вакцинных приманок собак и кошек необходимо держать во дворах.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх