За четыре дня Аэт Кийсла пробежала более 335 километров

Это примерно такое же расстояние, как дорога из Нарвы в Латвию через Икла. За первые 24 часа соревнования, которое началось в четверг в 13.00 по эстонскому времени, Кийсла преодолела 100 километров, в последующие три дня - 85, 90 и 60 километров соответственно.

Если первые дни Кийсла ограничивалась только четырехчасовыми перерывами на сон, то в ночь на понедельник она сделала перерыв в беге на шесть с половиной часов. Серьезных проблем ей пока удавалось избегать, но появились боли в пятках и начали гореть ступни, и в таком тяжелом испытании неизбежно приходится бороться с мозолями, а также с жарой, которая в начале сентября на Балатоне достигает более 25 градусов.