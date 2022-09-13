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За четыре дня Аэт Кийсла пробежала более 335 километров

Эрик Гамзеев
, журналист
За четыре дня Аэт Кийсла пробежала более 335 километров
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Аэт Кийсла на трассе шестидневного забега, представляющей собой почти 900-метровый круг между кемпинговыми домиками на берегу озера Балатон.
Аэт Кийсла на трассе шестидневного забега, представляющей собой почти 900-метровый круг между кемпинговыми домиками на берегу озера Балатон. Фото: Erakogu /EMU 6 DAY RACE

Преподаватель Нарвского колледжа и ультрабегунья Аэт Кийсла преодолела более 335 километров за первые четыре дня шестидневного марафона, проходящего в Венгрии.

Это примерно такое же расстояние, как дорога из Нарвы в Латвию через Икла. За первые 24 часа соревнования, которое началось в четверг в 13.00 по эстонскому времени, Кийсла преодолела 100 километров, в последующие три дня - 85, 90 и 60 километров соответственно.

Если первые дни Кийсла ограничивалась только четырехчасовыми перерывами на сон, то в ночь на понедельник она сделала перерыв в беге на шесть с половиной часов. Серьезных проблем ей пока удавалось избегать, но появились боли в пятках и начали гореть ступни, и в таком тяжелом испытании неизбежно приходится бороться с мозолями, а также с жарой, которая в начале сентября на Балатоне достигает более 25 градусов.

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