Преподаватель Нарвского колледжа и ультрабегунья Аэт Кийсла преодолела более 335 километров за первые четыре дня шестидневного марафона, проходящего в Венгрии.
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За четыре дня Аэт Кийсла пробежала более 335 километров
За четыре дня Аэт Кийсла пробежала более 335 километров
Это примерно такое же расстояние, как дорога из Нарвы в Латвию через Икла. За первые 24 часа соревнования, которое началось в четверг в 13.00 по эстонскому времени, Кийсла преодолела 100 километров, в последующие три дня - 85, 90 и 60 километров соответственно.
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