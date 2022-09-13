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ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько продвинулись с переименованием Йыхви в город?

Северное побережье
Насколько продвинулись с переименованием Йыхви в город?
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Валло Реймаа.
Валло Реймаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В августе Йыхвиское волостное собрание утвердило результаты народного опроса, что является предпосылкой для дальнейших действий по переименованию Йыхвиской волости в город.

Председатель Йыхвиского волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Здесь возникла неожиданная юридическая деталь. Хотя закон разрешает переименование волости в город, в пояснительной записке к закону говорится, что соответствующее соглашение должно быть прописано в договоре о слиянии до объединения самоуправлений. Однако когда в 2005 году город Йыхви объединился с Йыхвиской волостью, закон вообще не предусматривал такой возможности, что Йыхви в будущем как муниципальная единица может стать городом. Эту поправку в закон внесли только после административной реформы 2017 года. Теперь нам предстоит обсудить с представителями государства, как найти решение этого вопроса.

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