ОДИН ВОПРОС ⟩ Насколько продвинулись с переименованием Йыхви в город?

- Здесь возникла неожиданная юридическая деталь. Хотя закон разрешает переименование волости в город, в пояснительной записке к закону говорится, что соответствующее соглашение должно быть прописано в договоре о слиянии до объединения самоуправлений. Однако когда в 2005 году город Йыхви объединился с Йыхвиской волостью, закон вообще не предусматривал такой возможности, что Йыхви в будущем как муниципальная единица может стать городом. Эту поправку в закон внесли только после административной реформы 2017 года. Теперь нам предстоит обсудить с представителями государства, как найти решение этого вопроса.