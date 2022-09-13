Вдыхая морской воздух, Ирина Балева-Стюф создает "горячие" шедевры

По словам галериста Инны Кивимяэ, у них давно не было столь многолюдного вернисажа - гости выстраивались в очередь, чтобы подробнее рассмотреть тот или иной шедевр автора, прославившегося картинами в стиле батик. У большинства при слове "батик" мысленно возникают в первую очередь шелковые шарфики и платочки, но нынешняя экспозиция из более двух десятков картин показывает: это совсем не так. Ирина Балева-Стюф снова удивляет и восхищает.