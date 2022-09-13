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Вдыхая морской воздух, Ирина Балева-Стюф создает "горячие" шедевры

Ирина Кивисельг
, журналист
Вдыхая морской воздух, Ирина Балева-Стюф создает "горячие" шедевры
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Малый брабантский грифон, любимец Ирины Балевой-Стюф, всегда с ней и на картинах тоже.
Малый брабантский грифон, любимец Ирины Балевой-Стюф, всегда с ней и на картинах тоже. Фото: Inna Kivimäe

В Йыхвиской городской галерее художник Ирина Балева-Стюф представляет серию больших работ под названием "Вдох и выдох", выполненных в технике батик-энкаустика. Автор делится эмоциями, используя в творчестве один из сложнейших жанров древнего искусства.

По словам галериста Инны Кивимяэ, у них давно не было столь многолюдного вернисажа - гости выстраивались в очередь, чтобы подробнее рассмотреть тот или иной шедевр автора, прославившегося картинами в стиле батик. У большинства при слове "батик" мысленно возникают в первую очередь шелковые шарфики и платочки, но нынешняя экспозиция из более двух десятков картин показывает: это совсем не так. Ирина Балева-Стюф снова удивляет и восхищает.

- Это событие, которое нельзя пропустить, - убеждает ее коллега, художник Светлана Петрова. - Все существующие эпитеты, которые можно придумать, - это о ее картинах! И не хватит слов. Счастье от увиденного остается с вами... Как прекрасно, что мы живем рядом и можем даже потрогать прекрасное! Браво, Ирина!

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