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Ида-вируских воинских захоронений нет в списке подлежащих перезахоронению

Эрик Калда
, журналист
Ида-вируских воинских захоронений нет в списке подлежащих перезахоронению
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Под расположенным в старом городе Кохтла-Ярве памятником, насколько известно, захоронены люди. Сочтет ли государство это место подходящим для могилы, неизвестно, ведь комиссия по воинским захоронениям это еще не обсуждала.
Под расположенным в старом городе Кохтла-Ярве памятником, насколько известно, захоронены люди. Сочтет ли государство это место подходящим для могилы, неизвестно, ведь комиссия по воинским захоронениям это еще не обсуждала. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если самоуправления со всей Эстонии отправляют в действующую при Министерстве обороны комиссию по воинским захоронениям ходатайства о принятии решения по переносу военных могил, то из Ида-Вирумаа ни одного такого ходатайства не подано. На следующей неделе Алутагузеское волостное собрание все же обсудит подачу ходатайства для перезахоронения останков из расположенной в Ийзаку военной могилы.

Ходатайства об оценке уместности могилы могут подавать в комиссию по воинским захоронениям местные самоуправления, а также частные лица и предприятия. "Ида-вируские местные самоуправления не подавали еще ходатайства об оценке уместности местоположения военных могил, однако комиссия по воинским захоронениям получала их от землевладельцев. Процесс еще идет и какого-то конечного срока подачи ходатайств нет", - сказала пресс-представитель Министерства обороны Кай Симсон "Северному побережью".

В Ида-Вирумаа тишина

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