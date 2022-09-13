Если самоуправления со всей Эстонии отправляют в действующую при Министерстве обороны комиссию по воинским захоронениям ходатайства о принятии решения по переносу военных могил, то из Ида-Вирумаа ни одного такого ходатайства не подано. На следующей неделе Алутагузеское волостное собрание все же обсудит подачу ходатайства для перезахоронения останков из расположенной в Ийзаку военной могилы.
Для подписчиков
Ида-вируских воинских захоронений нет в списке подлежащих перезахоронению
Ида-вируских воинских захоронений нет в списке подлежащих перезахоронению
Ходатайства об оценке уместности могилы могут подавать в комиссию по воинским захоронениям местные самоуправления, а также частные лица и предприятия. "Ида-вируские местные самоуправления не подавали еще ходатайства об оценке уместности местоположения военных могил, однако комиссия по воинским захоронениям получала их от землевладельцев. Процесс еще идет и какого-то конечного срока подачи ходатайств нет", - сказала пресс-представитель Министерства обороны Кай Симсон "Северному побережью".