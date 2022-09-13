Ида-вируских воинских захоронений нет в списке подлежащих перезахоронению

Под расположенным в старом городе Кохтла-Ярве памятником, насколько известно, захоронены люди. Сочтет ли государство это место подходящим для могилы, неизвестно, ведь комиссия по воинским захоронениям это еще не обсуждала.

Если самоуправления со всей Эстонии отправляют в действующую при Министерстве обороны комиссию по воинским захоронениям ходатайства о принятии решения по переносу военных могил, то из Ида-Вирумаа ни одного такого ходатайства не подано. На следующей неделе Алутагузеское волостное собрание все же обсудит подачу ходатайства для перезахоронения останков из расположенной в Ийзаку военной могилы.