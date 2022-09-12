11 сентября в полицию поступило сообщение о том, что из здания на улице Хайгла в Нарве был украден мобильный телефон "Samsung". Общий ущерб составляет 949 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве украли мобильный телефон и деньги
11 сентября 2022 г.
В Нарве украли мобильный телефон и деньги
В тот же день стало известно, что в квартире по улице Партизани в Нарве был взломан оконный замок - воры похитили наличные деньги и личные вещи. Точные обстоятельства происшествия, в том числе размер ущерба, полиция установит в рамках уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.