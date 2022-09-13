Вт, 13.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

STATION NARVA ⟩ Квартира нарвского журналиста превратилась в концертный зал

Эрик Гамзеев
, журналист
Квартира нарвского журналиста превратилась в концертный зал
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Яан Пехк в квартире Михаила Комашко дал подряд несколько коротких концертов, публика на которых менялась.
Яан Пехк в квартире Михаила Комашко дал подряд несколько коротких концертов, публика на которых менялась. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В субботу утром десятки людей собрались у дверей многоквартирного дома в Кренгольмском районе Нарвы. Но это были не участники собрания квартирного товарищества, а меломаны, ожидающие своей очереди, чтобы попасть в квартиру на втором этаже, на концерт Яана Пехка.

У входной двери организаторы тщательно подсчитывают количество входящих. В квартире одновременно могут разместиться пара десятков человек, поэтому Пехку приходится сделать несколько концертных сетов, чтобы группа могла участвовать в них в течение 20 минут.

Хозяин квартиры Михаил Комашко, учившийся на киносценариста и искусствоведа и работающий телерадиоведущим в Нарвской студии Эстонской национальной телерадиовещательной компании, рассказывает, что когда главный организатор фестиваля "Station Narva" Хелен Сильдна спросила его: "Миша, хочешь концерт у себя дома?", он с радостью согласился. 

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх