STATION NARVA ⟩ Квартира нарвского журналиста превратилась в концертный зал

Яан Пехк в квартире Михаила Комашко дал подряд несколько коротких концертов, публика на которых менялась.

В субботу утром десятки людей собрались у дверей многоквартирного дома в Кренгольмском районе Нарвы. Но это были не участники собрания квартирного товарищества, а меломаны, ожидающие своей очереди, чтобы попасть в квартиру на втором этаже, на концерт Яана Пехка.