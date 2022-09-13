В субботу утром десятки людей собрались у дверей многоквартирного дома в Кренгольмском районе Нарвы. Но это были не участники собрания квартирного товарищества, а меломаны, ожидающие своей очереди, чтобы попасть в квартиру на втором этаже, на концерт Яана Пехка.
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STATION NARVA ⟩ Квартира нарвского журналиста превратилась в концертный зал
Квартира нарвского журналиста превратилась в концертный зал
У входной двери организаторы тщательно подсчитывают количество входящих. В квартире одновременно могут разместиться пара десятков человек, поэтому Пехку приходится сделать несколько концертных сетов, чтобы группа могла участвовать в них в течение 20 минут.
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