В этом году сланцевая промышленность приносит в казну больше денег, чем когда-либо прежде. И это несмотря на то, что количество добываемого коричневого золота примерно вполовину меньше того, что было четыре-пять лет назад. Сотни миллионов приходятся прежде всего на повышение цен на квоты на выбросы СО2, деньги за которые поступают в государственный бюджет. Но гораздо больше денег приносит и сланцедобыча, потому что ставка платы за ресурсы привязана к ценам нефти и топочного мазута на мировом рынке, а они, как известно, высоки.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто перетянет одеяло на Ида-Вирумаа?
Вопрос в том, сколько из этих денег достанется Ида-Вирумаа. Общий принцип, а также логика должны заключаться в том, что большая часть денег, полученных от экологических налогов, тратится в регионе, где возник экоущерб, то есть в случае Эстонии - в Ида-Вирумаа. Но реальность не такова.
Конечно, сланец - это не собственность Ида-Вирумаа, а национальное богатство Эстонии, и от его использования должно получать выгоду все государство. Но в то же время, чтобы смягчить последствия его добычи и использования, гораздо большая часть экологических налогов должна оставаться на решение проблем жизненной среды в этом регионе.
Политики каждого региона борются за интересы своего края, когда речь заходит о распределении доходов государственной казны. Как с этим справлялись и отличались до сих пор политики, избранные в Рийгикогу от Ида-Вирумаа четыре года назад? Центрист Мартин Репинский известен своими скандалами в общественной жизни, Михаил Стальнухин - тем, что назвал эстонские власти фашистами. Реформист Ээрик-Нийлес Кросс выступает с экспертными комментариями по вопросам безопасности, но по темам Ида-Вирумаа почти не высказывается. Как и член EKRE Рихо Брейвель.
Перед предстоящими выборами в Рийгикогу стоило бы подумать о том, кто будет на защите интересов Ида-Вирумаа.