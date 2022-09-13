ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто перетянет одеяло на Ида-Вирумаа?

В этом году сланцевая промышленность приносит в казну больше денег, чем когда-либо прежде. И это несмотря на то, что количество добываемого коричневого золота примерно вполовину меньше того, что было четыре-пять лет назад. Сотни миллионов приходятся прежде всего на повышение цен на квоты на выбросы СО2, деньги за которые поступают в государственный бюджет. Но гораздо больше денег приносит и сланцедобыча, потому что ставка платы за ресурсы привязана к ценам нефти и топочного мазута на мировом рынке, а они, как известно, высоки.