В ноябре учебу в школе "kood/Jõhvi" начнут более трехсот новых студентов. Точная цифра зависит от того, многие ли успешно пройдут начавшийся в понедельник четвертый испытательный период.
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Второй поток Йыхвиской школы технологий начнет учебу в ноябре в ее настоящем доме
Второй поток Йыхвиской школы технологий начнет учебу в ноябре в ее настоящем доме
Последний трехнедельный испытательный период "kood/Jõhvi" проходят 75 интересующихся технологиями, в том числе 15 человек, прибывших из охваченной войной Украины.
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