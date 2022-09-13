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Второй поток Йыхвиской школы технологий начнет учебу в ноябре в ее настоящем доме

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Второй поток Йыхвиской школы технологий начнет учебу в ноябре в ее настоящем доме
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Вчера знакомились между собой претенденты на место во втором потоке школы "kood/Jõhvi". В том числе Ольга из Киева, желающая пополнить свое экономическое образование ИТ-знаниями.
Вчера знакомились между собой претенденты на место во втором потоке школы "kood/Jõhvi". В том числе Ольга из Киева, желающая пополнить свое экономическое образование ИТ-знаниями. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ноябре учебу в школе "kood/Jõhvi" начнут более трехсот новых студентов. Точная цифра зависит от того, многие ли успешно пройдут начавшийся в понедельник четвертый испытательный период.

Последний трехнедельный испытательный период "kood/Jõhvi" проходят 75 интересующихся технологиями, в том числе 15 человек, прибывших из охваченной войной Украины.

Уроженка Киева Oльга сказала, что уже имеет экономическое образование. Знаний о мире ИТ у молодой женщины нет, но она очень хочет получить их в Йыхви, чтобы потом применять на благо своей родины.

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