Префект: ксенофобских преступлений против украинцев не было

"Если говорить об украинцах, то в нашем регионе на постоянной основе живет свыше тысячи иностранцев. И что хорошо, у нас не было с ними проблем, законов они не нарушают. А что еще лучше – не было ксенофобских преступлений против украинцев. Этим можно даже гордиться, потому что общество очень хорошо поняло их проблемы", – рассказал префект Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп в интервью изданию Virumaa Teataja.