Ксенофобских преступлений против украинцев в регионе не было, и этим можно гордиться, заявил идаский префект Тарво Крууп.
Префект: ксенофобских преступлений против украинцев не было
"Если говорить об украинцах, то в нашем регионе на постоянной основе живет свыше тысячи иностранцев. И что хорошо, у нас не было с ними проблем, законов они не нарушают. А что еще лучше – не было ксенофобских преступлений против украинцев. Этим можно даже гордиться, потому что общество очень хорошо поняло их проблемы", – рассказал префект Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп в интервью изданию Virumaa Teataja.
По его словам, во всей стране были лишь единичные случаи, где ксенофобия действительно имела место.
"В основном это драмы, раздутые в социальных сетях. Случаи конфликтов между русскими и украинцами очень редки. Как правило, из-за того, что они не могут договориться относительно своих взглядов. Понятное дело, украинцы злы на русских, но местные украинцы способны держать свои чувства при себе", – констатировал префект.