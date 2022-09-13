Мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэл объяснил перестановки в совете Ида-Вируской центральной больницы: ранее в составе надзорного органа медицинского учреждения местных политиков-ветеранов, членов Центристской партии Людмилу Янченко и Валерия Корба, заменили молодые депутаты горсобрания Антон Диев и Заур Аббасов.
Мэр Кохтла-Ярве объяснил замену членов совета больницы: там должны быть молодые и энергичные
"В нашем городе сложилась практика, когда советы состоят из членов городской управы, членов горсобрания или муниципальных служащих. После того, как срок полномочий Людмилы Янченко в городской управе завершился, вполне естественно, что она была отозвана и из совета больницы", - ответил мэр на запрос депутата от фракции соцдемов Владимира Чужаса, сообщает ERR.
Наэл добавил, что никто не ставит под сомнение заслуги Валерия Корба перед Ида-Вируской центральной больницей, а его отзыв из ее совета, скорее, был вызван желанием дать шанс представителям молодого поколения.
"Основным аргументом для назначения Антона Диева и Заура Аббасова в совет Ида-Вируской центральной больницы было единодушие членов городской управы в том, что во главе надзорного органа должны быть молодые, энергичные и открытые к переменам люди", - пояснил мэр Кохтла-Ярве.
По словам Тоомаса Наэля, предложение о замене Янченко и Корба на Диева и Аббасова поступило от политических сил, которые, хотя формально и не сформировали новую коалицию, но имеют большинство голосов в горсобрании.