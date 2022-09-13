Мэр Кохтла-Ярве объяснил замену членов совета больницы: там должны быть молодые и энергичные

"В нашем городе сложилась практика, когда советы состоят из членов городской управы, членов горсобрания или муниципальных служащих. После того, как срок полномочий Людмилы Янченко в городской управе завершился, вполне естественно, что она была отозвана и из совета больницы", - ответил мэр на запрос депутата от фракции соцдемов Владимира Чужаса, сообщает ERR.

Наэл добавил, что никто не ставит под сомнение заслуги Валерия Корба перед Ида-Вируской центральной больницей, а его отзыв из ее совета, скорее, был вызван желанием дать шанс представителям молодого поколения.

"Основным аргументом для назначения Антона Диева и Заура Аббасова в совет Ида-Вируской центральной больницы было единодушие членов городской управы в том, что во главе надзорного органа должны быть молодые, энергичные и открытые к переменам люди", - пояснил мэр Кохтла-Ярве.