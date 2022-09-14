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Хандо Суттер больше не сможет руководить "Eesti Energia"

Илья Смирнов
Хандо Суттер больше не сможет руководить "Eesti Energia"
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Хандо Суттер.
Хандо Суттер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Совет государственного энергоконцерна "Eesti Energia" решил не продлевать договор с Хандо Суттером, и его полномочия в качестве председателя правления истекут 31 марта следующего года.

Хандо Суттер возглавляет "Eesti Energia" с декабря 2014 года, и совет компании уже дважды продлевал его договор.

- Под руководством Хандо Суттера в "Eesti Energia" произошли значительные изменения: разработаны удобные для клиентов энергетические решения, сделаны инвестиции в производство возобновляемой энергии как в Эстонии, так и в соседних странах, продолжен процесс придания ценности горючему сланцу, разработаны процессы управления и достигнута внутренняя эффективность. Благодарим его за его большую приверженность и хорошие результаты, – сказала председатель совета "Eesti Energia" Анне Мере.

Совет энергоконцерна этой осенью начнет поиск нового председателя правления. Суттер выразил совету признание за своевременное начало поиска нового руководителя.

- В энергетике сейчас бурные времена во многих смыслах. И "Eesti Energia" продолжает преодолевать стремительные изменения. Я имел честь вместе с отличной командой направлять этот путь в течение восьми лет. Впереди ждет особенно трудная зима, и заранее достигнутая определенность в отношении нового руководителя поможет передать эстафету более гладко. Я буду делать все, что в моих силах, до последнего рабочего дня, - заявил Суттер.

Как сообщается в пресс-релизе "Eesti Energia", ожидается, что новый председатель правления возьмет на себя обязательство по выполнению ожиданий собственника предприятия - государства, снабжая эстонские предприятия и частных потребителей электроэнергией как на рыночных, так и с 1 октября на регулируемых условиях. Также важно продолжать рост на экспортных рынках. При повышении конкурентоспособности предприятия и реализации стратегических планов необходимо учитывать среду политики безопасности, климатическую и энергетическую политику как в Эстонии, так и в Европейском союзе.

- От главы предприятия мы ожидаем постоянного внимания к проектам инноваций и развития в крупной энергетике с целью обеспечения снижения влияния на окружающую среду и с учетом роли предприятия в обеспечении надежности снабжения Эстонии электроэнергией, - говорит председатель совета "Eesti Energia" Анне Мере. - Предприятие должно быть организацией, управляемой на основании ценностей, располагающей разносторонней командой управления. "Eesti Energia" через энергетическую экономику влияет на конкурентоспособность всей экономики Эстонии, поэтому предприятие должно активно сотрудничать с государством, участниками рынка и сообществами как в Эстонии, так и на экспортных рынках, - заключила Мере.

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