Полиция, погранохрана и Кайтселийт начали совместные учения на случай массовой миграции

Во время учений в окрестностях Нарвы и в волости Алутагузе на улицах и дорогах будет больше полицейских и кайтселийтчиков, которые будут решать различные задачи. В общей сложности примут участие более 700 человек из Департамента полиции и пограничной охраны, Кайтселийта и Вооруженных сил, а также Спасательного департамента, Центра тревоги, Академии внутренней безопасности, Вируской тюрьмы и других партнерских учреждений.

Будут отработаны различные сценарии массовой иммиграции, совместные действия учреждений и обмен информацией. Также отработают создание пунктов приема беженцев, работу в этих пунктах и распределение людей по центрам задержания.

Ограничения дорожного движения возникнут в дни учений в Нарве на Электрияама-теэ рядом с мостом отводящего канала Балтийской электростанции. В городе Нарва-Йыэсуу - на перекрестке Мерекюла (шоссе между Нарвой, Нарва-Йыэсуу и Хийэметса) и на 22-м километре шоссе Нарва-Аувере. В волости Алутагузе - на перекрестках на 37-м и 46-м километрах шоссе Йыхви-Васкнарва.

По словам идаского префекта Тарво Круупа, это давно запланированные учения, подготовка которых началась еще в 2021 году.