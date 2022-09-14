Учения "Müür" ("Стена"), начавшиеся 14 сентября, пройдут преимущественно в окрестностях города Нарва и в волости Алутагузе. Дорожное движение будет частично ограничено на некоторых шоссе, а наиболее активная деятельность ожидается 16 и 17 сентября.
Полиция, погранохрана и Кайтселийт начали совместные учения на случай массовой миграции
Во время учений в окрестностях Нарвы и в волости Алутагузе на улицах и дорогах будет больше полицейских и кайтселийтчиков, которые будут решать различные задачи. В общей сложности примут участие более 700 человек из Департамента полиции и пограничной охраны, Кайтселийта и Вооруженных сил, а также Спасательного департамента, Центра тревоги, Академии внутренней безопасности, Вируской тюрьмы и других партнерских учреждений.
Будут отработаны различные сценарии массовой иммиграции, совместные действия учреждений и обмен информацией. Также отработают создание пунктов приема беженцев, работу в этих пунктах и распределение людей по центрам задержания.
Ограничения дорожного движения возникнут в дни учений в Нарве на Электрияама-теэ рядом с мостом отводящего канала Балтийской электростанции. В городе Нарва-Йыэсуу - на перекрестке Мерекюла (шоссе между Нарвой, Нарва-Йыэсуу и Хийэметса) и на 22-м километре шоссе Нарва-Аувере. В волости Алутагузе - на перекрестках на 37-м и 46-м километрах шоссе Йыхви-Васкнарва.
По словам идаского префекта Тарво Круупа, это давно запланированные учения, подготовка которых началась еще в 2021 году.
- Эстония должна быть готова к массовой иммиграции, подобную которой мы наблюдали во время гибридной атаки Беларуси на Литву, Польшу и Латвию, и именно поэтому важно проработать существующие планы. Для ситуаций, когда нашу государственную границу хотят одновременно незаконно пресечь много людей, предусмотрен план разрешения чрезвычайной ситуации, и в случае с массовой иммиграцией этой ситуацией руководит Департамент полиции и пограничной охраны. Цель учений - отработать применение этого плана и тем самым быть лучше подготовленными к возможным кризисным ситуациям, - рассказал Крууп.