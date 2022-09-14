В Нарве повышается плата за кружки и школы по интересам

Размер платы в муниципальных учреждениях культуры, спорта и школах по интересам города Нарвы с октября увеличится в среднем на 20 процентов или 2,20 евро в месяц, о чем сообщили в Нарвской горуправе.

Также сообщается, что это вынужденная мера, связанная с ростом цен на коммунальные услуги.

В ведении отдела культуры Нарвской горуправы всего восемь учреждений образования по интересам и досуга, в которых повысятся платы: Дом культуры "Ругодив", Спортивный центр, Паэмурруская спортшкола, спортшкола "Энергия", Художественная школа, Музыкальная школа, Дом детского творчества, Клуб юных моряков. Как пояснили в горуправе, за счет повышения учебной платы и платы за оказываемые услуги планируется увеличить доходную базу учреждений и тем самым частично покрыть выросшие коммунальные расходы.

Благодаря повышению платы с октября, к концу года доходы учреждений вырастут, как ожидается, на 33960 евро.

- Несмотря на то, что рост цен на энергоносители вынуждает нас повышать оплату услуг, цена за посещение кружков по интересам и тренировок в Нарве остаётся всё же одной из самых низких по Эстонии, - комментирует вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова. - Повышение оплаты услуг в среднем на 2,20 евро покроет менее 15 процентов расходов, связанных с содержанием здания и специалистов. Основную часть все же покрывает город.

По словам Смирновой, пока сохраняются действующие льготы. Они составляют - в зависимости от конкретного учреждения и предоставляемой услуги - до 25 процентов от общего количества учащихся или общей суммы учебной платы.