Врач: "Мы должны бежать наперегонки с темпами распространения коронавируса"

- Опасна ли вакцинация для людей из группы риска?

- Начнем с того, что вакцинация считается одним из самых безопасных медицинских вмешательств, и я могу подтвердить, что любая вакцинация, в том числе вакцинация против коронавируса, безопасна для большинства людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Для человека, страдающего серьезным хроническим заболеванием, более опасно заболеть острым заболеванием, будь то COVID-19, другая вирусная или бактериальная инфекция, грипп или же неинфекционное острое заболевание - такое как аппендицит или серьезная травма. Перенесение COVID-19 определенно опаснее, чем прохождение вакцинации.

В большинстве случаев COVID-19 изменяет течение хронического заболевания и часто приводит к ряду ранних и поздних осложнений. Перенесение острого заболевания также истощает организм, но резервы организма человека, страдающего хроническим заболеванием, и пожилых людей меньше, баланс в организме более хрупок, и состояния, требующие медицинского вмешательства, могут вызвать большую потребность в помощи врачей или даже привести к смерти. Это может случиться даже в таких случаях, когда болезнь (или болезни) человека хорошо контролируется лечением. В ходе своей работы во время дежурств я вижу, что большинство нуждающихся в госпитализации или в обращении в отделение скорой помощи из-за COVID-19 - это люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди, которые не были привиты или не получили бустерные дозы.