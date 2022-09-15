Кохтла-Ярвеское горуправление подписало договор с тартуским архитектурным бюро "Artes Terrae" на составление детальной планировки для новой автобусной станции - возможность ее размещения на участке Ярвекюла теэ напротив Вирумааского колледжа будет определена в ходе планировки.
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Новая автостанция в Кохтла-Ярве, возможно, появится на Ярвекюла теэ
Новая автостанция в Кохтла-Ярве, возможно, появится на Ярвекюла теэ
Городской архитектор Кохтла-Ярве Рита Буренкова подтвердила, что специалисты горуправления занимаются поиском решения проблемы с начала года, но так как две попытки провести упрощенный конкурс на составителя детальной планировки не удались - предлагаемые цены оказались выше, чем предусматривает предельный порог, летом был объявлен конкурс госпоставки. С ценовым предложением 13200 евро его выиграло тартуское архитектурное бюро "Artes Terrae".