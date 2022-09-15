Новая автостанция в Кохтла-Ярве, возможно, появится на Ярвекюла теэ

Городской архитектор Кохтла-Ярве Рита Буренкова подтвердила, что специалисты горуправления занимаются поиском решения проблемы с начала года, но так как две попытки провести упрощенный конкурс на составителя детальной планировки не удались - предлагаемые цены оказались выше, чем предусматривает предельный порог, летом был объявлен конкурс госпоставки. С ценовым предложением 13200 евро его выиграло тартуское архитектурное бюро "Artes Terrae".

Рита Буренкова подчеркнула, что место было определено исходя из пожеланий "Lux Express" с учетом того, что уже более года автобусы этого перевозчика берут и высаживают пассажиров у автобусной остановки "Virumaa kolledž". Речь не идет о новом вокзале и даже автостанции. Точнее назвать предполагаемое строение - автобусный пересадочный пункт или павильон, то есть место, где пассажир может подождать автобус, спрятаться от непогоды, сходить в туалет. На данном этапе речь идет не о строительстве, а только о возможности построить в этом месте новый объект: специалисты должны оценить, насколько эта идея будет логичной и целесообразной.