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Участники "Noortefest" метали топоры и ломали доски

Ирина Кивисельг
, журналист
Участники "Noortefest" метали топоры и ломали доски
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Метнуть топор хотели многие - и дети, и взрослые.
Метнуть топор хотели многие - и дети, и взрослые. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Третий фестиваль интересов для молодежи "Noortefest", организованный Кохтла-Ярвеским молодежным центром в субботу, показал - в Кохтла-Ярве и Йыхви подрастающему поколению есть чем занять свой досуг.

Все удалось. Погода отличная, спортсмены и артисты пришли на территорию молодежного центра вовремя, места всем хватило и день получился не только ярким, но и разнообразным - более двадцати клубов, секций, кружков и студий представили свои увлечения. Без внимания никто не остался, востребовано было все, тем более что организаторы придумали квест - прошедшие все этапы знакомства и испытания получали призы.

- Молодежь активно подключалась, раздали более ста приготовленных заданий для квеста, - констатирует директор молодежного центра Алиса Линтер, - призы тоже нашли своих обладателей. Радует, что вместе с ребятами пришли и многие родители. Не сомневаюсь, что дети и подростки, не определившиеся с занятиями по интересам, познакомились с новыми возможностями для проведения досуга - отклик от участников фестиваля будет позже. А кто-то открыл дорогу и в наш центр. Привлечение подрастающего поколения к активному, спортивному и творческому образу жизни и есть главная цель "Noortefest". Рады, что присоединился и Йыхвиский центр культуры и интересов, - мы живем рядом и не конкурируем, а дополняем друг друга.

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