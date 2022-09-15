Участники "Noortefest" метали топоры и ломали доски

Все удалось. Погода отличная, спортсмены и артисты пришли на территорию молодежного центра вовремя, места всем хватило и день получился не только ярким, но и разнообразным - более двадцати клубов, секций, кружков и студий представили свои увлечения. Без внимания никто не остался, востребовано было все, тем более что организаторы придумали квест - прошедшие все этапы знакомства и испытания получали призы.

- Молодежь активно подключалась, раздали более ста приготовленных заданий для квеста, - констатирует директор молодежного центра Алиса Линтер, - призы тоже нашли своих обладателей. Радует, что вместе с ребятами пришли и многие родители. Не сомневаюсь, что дети и подростки, не определившиеся с занятиями по интересам, познакомились с новыми возможностями для проведения досуга - отклик от участников фестиваля будет позже. А кто-то открыл дорогу и в наш центр. Привлечение подрастающего поколения к активному, спортивному и творческому образу жизни и есть главная цель "Noortefest". Рады, что присоединился и Йыхвиский центр культуры и интересов, - мы живем рядом и не конкурируем, а дополняем друг друга.