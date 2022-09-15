Третий фестиваль интересов для молодежи "Noortefest", организованный Кохтла-Ярвеским молодежным центром в субботу, показал - в Кохтла-Ярве и Йыхви подрастающему поколению есть чем занять свой досуг.
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Участники "Noortefest" метали топоры и ломали доски
Участники "Noortefest" метали топоры и ломали доски
Все удалось. Погода отличная, спортсмены и артисты пришли на территорию молодежного центра вовремя, места всем хватило и день получился не только ярким, но и разнообразным - более двадцати клубов, секций, кружков и студий представили свои увлечения. Без внимания никто не остался, востребовано было все, тем более что организаторы придумали квест - прошедшие все этапы знакомства и испытания получали призы.