ERR: Новые правила вносят сумбур в работу скорой помощи

Изначально работники скорой помощи переживали по поводу появления новой категории вызовов, однако теперь озабоченность вызывает то, что число вызовов категории D, то есть с наивысшим приоритетом, сильно увеличилось, сообщила "Актуальная камера".

- Изменился приоритет вызовов. Когда новое руководство только начало действовать, самую большую озабоченность у нас вызвал вопрос по поводу категории N: как именно будут обрабатываться эти вызовы, когда они должны заканчиваться советом от работника Центра тревоги, а не приездом скорой помощи. Но теперь выяснилось, что самое большое изменение в том, что вызовы с наивысшим приоритетом, то есть дельта-вызовы, значительно увеличились, - рассказала ERR руководитель центра скорой помощи PERH Лилиан Ляэтс.

По словам медицинского эксперта центра тревоги Пилле Саар, введение нового руководства является одной из причин увеличения количества вызовов, требующих быстрого реагирования. "Структура данного руководства такова, что серьезные вызовы обязательно обслуживает скорая помощь, а в случае несерьезных вызовов человек должен обратиться к своему семейному врачу. И тот факт, что увеличилось число тех вызовов, когда мы даем советы, показывает, что новый алгоритм работает, но не в полной мере", - прокомментировала Саар.

В целом количество вызовов не возросло - после вступления в силу нового порядка увеличилось именно количество дельта-вызовов.

- В случае дельта-вызова мы должны успеть все собрать и сесть в автомобиль в среднем в течение одной минуты. Прибытие на место зависит от того, откуда поступил вызов: из города или сельской местности. В 80 процентах случаев на вызов в сельскую местность скорая помощь должна приехать в течение 15 минут. На такие вызовы определенно стоит ехать, но не всегда настолько быстро. Порядок обязательно следовало бы пересмотреть, - рассказала Ляэтс.