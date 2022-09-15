Мне вновь выпала честь находиться в самой важной палате парламентарной Эстонии - в Рийгикогу. Именно здесь вы, избранные народом законодатели, должны будете решать, в каком направлении и каким темпом будет идти Эстония.
Президент Алар Карис: Бюджет - это не черная дыра
Область, требующая самых быстрых решений, которыми вы будете заниматься в эти недели, - цены на энергоносители. Вопрос срочный, но постараемся все же обсудить возможности и сравнить свои идеи с идеями коллег из других стран, чтобы найти лучшее возможное решение. Как для домашних потребителей, так и для предприятий. И, конечно, я обращаюсь к вам с просьбой: если вы примете закон, то не оставляйте в нем места для толкования, которое может войти в противоречие с Конституцией и замедлить вступление закона в силу.
С другой стороны, надо понимать, что мы не можем вечно оплачивать счета за отопление за счет государственного займа. Высокие цены на энергоносители могут держаться годы. Нам экстренно необходимы новые энергетические мощности, которые не зависели бы от произвола воинствующих или недемократических стран. В Эстонии за последние пару десятков лет создано множество концепций и стратегий в части сберегающих окружающую среду решений по энергетике. Так, мощность планируемых морских ветряных парков в несколько раз превышает потребности самой Эстонии, но беда в том, что все это осталось лишь воздушными замками. Прошу теперь работать целеустремленно, чтобы через три или четыре года мы по-прежнему не обсуждали в этом зале необходимость поддерживать домохозяйства и предприятия при оплате выросших счетов за электричество и отопление, а с гордостью говорили о новых электрических мощностях Эстонии.
У нас много технологических предприятий, которые развивают энергетические решения и материалы будущего или оптимизируют энергопотребление. Давайте, смягчая нынешний кризис, воздержимся от решений, которые лишают такие инновации будущего.
В последнее время стало популярным увеличение различных расходов в госбюджете, не говоря уже в это же время о росте налогов. Совершение инвестиций, необходимых для увеличения связанных с кризисом расходов и усиления обороноспособности, за счет заемных средств является разумным, но покрытие долгосрочных расходов на счет временных займов - нет. Наше оставшееся в прошлом стремление к балансу бюджета обеспечивало, с одной стороны, устойчивость бюджета, с другой же - помогало держать под контролем тех политиков, которые намеревались играть при помощи бюджетных денег роль Санта-Клауса. В ситуации, когда все требовали соблюдать равновесие бюджета, политики, давая обещания, должны были показать, где следует сэкономить или за счет какого налога эти средства поступят в бюджет. Нынешняя ситуация создала иллюзию того, что расходы можно увеличить без повышения налогов или не отказываясь от чего-то другого.
Это самообман и обман избирателей. Бюджет - это не черная дыра и не perpetuum mobile. Постараемся повышать расходы ответственно, чтобы мы могли оставить будущим поколениям что-то кроме долгов, которые они, надеюсь, смогут выплатить. Будем помнить, что повышение расходов без поиска для них долгосрочного источника покрытия означает, что ответственность за нынешние решения отложена и ляжет на плечи следующих составов Рийгикогу и правительства.
Забывать об этом - значит, поступать легкомысленно и беспечно, не заботясь о следующих поколениях.
Поговорим о безопасности. Но пока не о броне, боеприпасах, полигонах и союзниках.
Поговорим о том, что образование и культура - это широкомасштабная государственная оборона Эстонии, наша духовная дальняя артиллерия и противовоздушная оборона средней дальности против глупости. Образование и культура - это надежная оборона Эстонии для поддержания внешнего и внутреннего мира.
"Постараемся повышать расходы ответственно, чтобы мы могли оставить будущим поколениям что-то кроме долгов".
Алар Карис, президент Эстонской Республики
Призываю всех членов Рийгикогу, независимо от партийной принадлежности и членства в парламентской комиссии, помнить об этом каждый день. Правда, это означает более серьезное финансирование образования и духовности, повышение престижа работы учителя. Но какова альтернатива? Необразованность и глупость, в том числе и при решении государственных дел. А это, друзья, для Эстонии намного более серьезная опасность, чем возможный воздушный десант или танковая атака врага.
Теперь о так называемой тяжелой безопасности, без которой не будет эстонского образования, культуры, природы, государства и самой Эстонии.
Решение президента Путина вести войну России против Украины - жестокая агрессия в центре Европы - уничтожила прежнюю архитектуру безопасности. Рийгикогу и правительство отреагировали на войну Кремля однозначно и резко, приняв ряд решений, повышающих обороноспособность и безопасность Эстонии. Но мы еще только на середине пути.
Планы в области государственной обороны должны быть реализованы нами независимо от того, кто является премьер-министром или какие партии формируют правительство. Расходы на оборону могут казаться во время общего снижения благополучия очень высокими, но в ситуации, когда в Европе идет война, в которой Европа защищается от агрессора, а Эстония подвергается серьезным кибератакам, мы не можем экономить на этой статье бюджета.
Дополнительные силы: противовоздушная оборона малой дальности, противотанковая оборона, информированность о ситуации, инфраструктура союзников, кибербезопасность и реализация свободной воли через Союз обороны, критически нам необходимы. Как и ПВО средней дальности, по которой еще ведутся обсуждения.
При этом важно не только развитие военных способностей, но и те стороны широкомасштабной государственной обороны, которые касаются внутренней безопасности и обеспечения функционирования государства. Отдельно скажу о развитии гражданской обороны, которой до сих пор уделялось меньше внимания, чем военной государственной обороне. Уроки, извлеченные из войны, которую Россия ведет в Украине, ясно показывают, что если мы хотим спасти жизни гражданского населения, то должны быть лучше подготовлены. Жители Эстонии должны знать, что делать во время кризиса или военной угрозы, нам надо продолжать работу по оповещению об угрозе, подготовке убежищ и эвакуационных действий.
Из выступления президента Эстонии в Рийгикогу 12 сентября.