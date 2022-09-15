Сезон на пикниковой сцене хутора Пости завершится концертом-сюрпризом

Семья Тоомаса Ныммисте, проживающая на хуторе Пости в деревне Сака, уже второе лето устраивает концерты на своем домашнем дворе. Программа завершающегося сезона включала десять концертов, на которых выступали известные эстонские музыканты, в том числе Лаури Саатпалу, Ярек Казар, Рольф Роосалу и Уку Сувисте.

Последний раз, в первое воскресенье сентября, сцена была в распоряжении Тыуна и Стаса. Тыун и Стас исполнили песни "Jää-äär", а также группы "Кино" и Владимира Высоцкого; песни, исполненные на двух языках, были тепло встречены публикой. Помимо двуязычной программы, концерт отличался еще и тем, что из-за дождливого настроения небесной канцелярии проходил в Сакаском народном доме, а не во дворе хутора.

Публику - под крышу

- На это воскресенье прогноз погоды тоже печальный, и если пойдет дождь, мы снова переберемся в народный дом, - сказал Тоомас Ныммисте, пообещав, что к следующему году во дворе хутора Пости будет готова крыша для публики.

На заключительном концерте сезона каждого посетителя ждет неожиданный подарок.

- Этот сезон прошел очень хорошо, публики хватило на все концерты, и у пикниковой сцены появилось много новых друзей. На некоторых концертах я не знаю половины людей. Чем больше людей находят к нам дорогу, тем больше мы можем заниматься благотворительностью, - сказал Тоомас Ныммисте.

В первые два сезона часть доходов от концертов на пикниковой сцене хутора Пости жертвовали в фонд лечения рака "Подаренная жизнь" ("Kingitud Elu"). "Мы продолжим благотворительную деятельность и в следующем сезоне", - подтвердил Ныммисте.

Представители разных стилей

Третий сезон концертов на пикниковой сцене хутора Пости стартует 14 мая 2023 года. Шесть из десяти концертов согласованы, переговоры с двумя исполнителями продолжаются. Два концерта дадут актеры: Пяэру Оя исполнит музыку фламенко, а Кристьян Юкскюла - собственные произведения. Организаторы также ударили по рукам с Кристьяном Казеару, Лаури Лийвом и Олавом Эхала, Калле Сеппом и Артёмом Савицким.

- Я постарался, чтобы артисты, выступающие здесь, отличались по стилям, - объяснил Тоомас Ныммисте, который при составлении программы учитывает предпочтения своей семьи.