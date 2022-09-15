В четверг, 22 сентября, один из самых уважаемых в мире эстонских музыкальных коллективов даст бесплатный концерт в Нарвском колледже Тартуского университета, посвященный нашему общему пространству - природе. В то же время будет открыта выставка, рассказывающая о музыкальных событиях камерного хора в этом году.
Камерный хор Эстонской филармонии ознакомит в Нарве с эстонской музыкальной культурой
На концерте "Hääleruumid" в Нарвском колледже камерный хор Эстонской филармонии исполнит музыку эстонских композиторов, написанную на лирику о природе эстонских авторов. Прозвучат произведения Вельо Тормиса, Юло Кригула, Эвелин Сеппар, Кириллуса Креэга, Тыну Кырвитса и Раймо Кангро. Концерт открывается беседой с композитором Эвелин Сеппар и дирижером Лодевийком ван дер Ри.
- Несмотря на то, что люди разные, на самом деле мы недалеко друг от друга, потому что дышим одним воздухом, гуляем в одном лесу, и у нас к тому же общий кругозор. Как написал Яан Каплински: "Одно и то же море во всех нас". "Эстонские композиторы и поэты черпали вдохновение в природе, потому что понимают, насколько она важна для всех нас. Их голоса звучат в стихах в хоровой музыке, которая коллективна, универсальна и полифонична, - сказал Лодевийк ван дер Ри. - Камерный хор Эстонской филармонии на этом концерте будет петь о природе, потому что мы и есть природа.
В выставочно-концертном пространстве Нарвского колледжа в течение всего сентября будет экспонироваться фотовыставка Камерного хора Эстонской филармонии "Hääleruumid". В центре фотосерий - вечные темы, объединяющие людей, которым камерный хор отдает свой голос через музыкальную деятельность, - высшая потребность в мире, смелость реализовать свои мечты и воля поступать по-другому.
На фотографиях запечатлены музыкальные события хора в 2022 году, в том числе концерт по творчеству Арво Пярта "Anna meile rahu" в Нарвском Вознесенском соборе в рамках "Tallinn Music Week". Автор фотографий Аннели Ивасте, куратор выставки Кристель Шведе.