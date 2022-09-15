Камерный хор Эстонской филармонии ознакомит в Нарве с эстонской музыкальной культурой

- Несмотря на то, что люди разные, на самом деле мы недалеко друг от друга, потому что дышим одним воздухом, гуляем в одном лесу, и у нас к тому же общий кругозор. Как написал Яан Каплински: "Одно и то же море во всех нас". "Эстонские композиторы и поэты черпали вдохновение в природе, потому что понимают, насколько она важна для всех нас. Их голоса звучат в стихах в хоровой музыке, которая коллективна, универсальна и полифонична, - сказал Лодевийк ван дер Ри. - Камерный хор Эстонской филармонии на этом концерте будет петь о природе, потому что мы и есть природа.