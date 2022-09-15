Крупные культурные мероприятия, такие как прошедший на прошлой неделе фестиваль "Station Narva", демонстрируют самые красивые стороны Ида-Вирумаа, но их организаторы устали и ждут большей поддержки от государства.
Для подписчиков
Культурные события показывают самые красивые стороны Ида-Вирумаа, но организаторы изнурены
Культурные события показывают самые красивые стороны Ида-Вирумаа, но организаторы изнурены
- Факт, что, как и многие другие организаторы культурной жизни, мы действуем на грани выживания, - призналась Хелен Сильдна, которая уже пятый год занимается организацией фестиваля "Station Narva", на субботнем дне вдохновения, в котором приняли участие многочисленные госчиновники и несколько политиков.
Ключевые слова