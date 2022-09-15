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Культурные события показывают самые красивые стороны Ида-Вирумаа, но организаторы изнурены

Эрик Гамзеев
, журналист
Культурные события показывают самые красивые стороны Ида-Вирумаа, но организаторы изнурены
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На главной сцене выступал легендарный эстонский ансамбль "Mahavok", исполнивший как свои хиты, так и современные инструментальные композиции.
На главной сцене выступал легендарный эстонский ансамбль "Mahavok", исполнивший как свои хиты, так и современные инструментальные композиции. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Крупные культурные мероприятия, такие как прошедший на прошлой неделе фестиваль "Station Narva", демонстрируют самые красивые стороны Ида-Вирумаа, но их организаторы устали и ждут большей поддержки от государства.

- Факт, что, как и многие другие организаторы культурной жизни, мы действуем на грани выживания, - призналась Хелен Сильдна, которая уже пятый год занимается организацией фестиваля "Station Narva", на субботнем дне вдохновения, в котором приняли участие многочисленные госчиновники и несколько политиков.

Сильдна: силы не безграничны

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