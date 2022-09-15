В соответствии с ходатайством водного предприятия "Järve Biopuhastus", скоро за кубометр питьевой воды, возможно, придется платить больше на 41 цент, а за очистку такого же объема сточной воды - на 23 цента.
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Новое повышение увеличит цену питьевой воды на пятую часть
Новое повышение увеличит цену питьевой воды на пятую часть
Цены для потребителей услуг "Järve Biopuhastus" повысились с 1 августа, когда к цене кубометра питьевой воды и канализации добавились в сумме около 50 центов.
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