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Новое повышение увеличит цену питьевой воды на пятую часть

Кюлли Крийс
, журналист
Новое повышение увеличит цену питьевой воды на пятую часть
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Пока люди в состоянии платить за питьевую воду, должников у "Järve Biopuhastus" очень мало.
Пока люди в состоянии платить за питьевую воду, должников у "Järve Biopuhastus" очень мало. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В соответствии с ходатайством водного предприятия "Järve Biopuhastus", скоро за кубометр питьевой воды, возможно, придется платить больше на 41 цент, а за очистку такого же объема сточной воды - на 23 цента.

Цены для потребителей услуг "Järve Biopuhastus" повысились с 1 августа, когда к цене кубометра питьевой воды и канализации добавились в сумме около 50 центов.

Еще до введения новых цен член правления предприятия Владислав Корзанов сказал, что это повышение может оказаться нынче не последним.

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