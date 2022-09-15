Новое повышение увеличит цену питьевой воды на пятую часть

Пока люди в состоянии платить за питьевую воду, должников у "Järve Biopuhastus" очень мало.

В соответствии с ходатайством водного предприятия "Järve Biopuhastus", скоро за кубометр питьевой воды, возможно, придется платить больше на 41 цент, а за очистку такого же объема сточной воды - на 23 цента.