ОДИН ВОПРОС ⟩ Изменил ли энергокризис точку зрения Партии реформ относительно сланцевой энергетики?

Зеленый поворот по-прежнему необходим именно по той причине, что если мы посмотрим на цены энергоисточников, то цены подключения возобновляемой энергии самые низкие. Все ископаемые топлива, в том числе сланец и каменный уголь, дороже. И я не знаю, откуда вы берете эти 40 евро [в случае сланцевой электроэнергии] за мегаватт-час. Сейчас Департамент конкуренции оценивает, чтобы назначить регулируемую цену для универсальной услуги, и оттуда следует, что эта цена будет значительно выше, даже если взять в расчет то, что при производстве электроэнергии используют только сланец.