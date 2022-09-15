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ОДИН ВОПРОС ⟩ Изменил ли энергокризис точку зрения Партии реформ относительно сланцевой энергетики?

Северное побережье
Изменил ли энергокризис точку зрения Партии реформ относительно сланцевой энергетики?
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter/Postimees

В среду депутат от EKRE Хелле-Моника Хельме спросила в парламенте у премьер-министра Каи Каллас, не изменила ли нынешняя ситуация точку зрения Партии реформ, в соответствии с которой надо быстро отказаться от сланцевой электроэнергии.

Премьер-министр КАЯ КАЛЛАС:

- Между прочим, при правительстве Андруса Ансипа (Партия реформ) была построена новая Аувереская электростанция.

Зеленый поворот по-прежнему необходим именно по той причине, что если мы посмотрим на цены энергоисточников, то цены подключения возобновляемой энергии самые низкие. Все ископаемые топлива, в том числе сланец и каменный уголь, дороже. И я не знаю, откуда вы берете эти 40 евро [в случае сланцевой электроэнергии] за мегаватт-час. Сейчас Департамент конкуренции оценивает, чтобы назначить регулируемую цену для универсальной услуги, и оттуда следует, что эта цена будет значительно выше, даже если взять в расчет то, что при производстве электроэнергии используют только сланец.

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