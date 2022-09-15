Кохтла-Ярвеское горсобрание соберется на внеочередное заседание из-за ранцевого пособия

"Поскольку проживающие в нашем городе дети поступили учиться и в общеобразовательные школы других самоуправлений, то для гарантии принципа равного подхода целесообразно применить пособие и в их случае (действующее постановление этого не позволяет). Кроме того, в постановлении имеется положение, на основании которого выплатой пособия занимается центр социальной опеки, что не соответствует нынешней ситуации", - объяснил мэр города необходимость изменить постановление.