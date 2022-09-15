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В центре профессионального образования ни учителя, ни ученики не владеют эстонским языком

Эрик Гамзеев
, журналист
В центре профессионального образования ни учителя, ни ученики не владеют эстонским языком
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Ида-Вирумааский центр профессионального образования получил новые здания и оборудование, но знание эстонского языка очень слабое как среди учащихся, так и среди учителей.
Ида-Вирумааский центр профессионального образования получил новые здания и оборудование, но знание эстонского языка очень слабое как среди учащихся, так и среди учителей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Этим летом Ида-Вирумааский центр профессионального образования отказался от трех учителей, не владеющих эстонским языком. Учителей, нуждающихся в замене, на самом деле в десятки раз больше, но найти кого-то так и не удалось.

Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнес Метс сказал, что более пяти лет назад он сообщил, что учебное заведение будет организовывать курсы эстонского языка за свой счет вне рабочего времени учителей. "Мы ясно дали понять, что пяти лет должно быть достаточно, чтобы учитель выучил эстонский язык. Тем, кто не выучит эстонский язык, в будущем не может быть гарантировано рабочее место", - сказал он.

Этой весной пятилетний срок истек. По словам Метса, заметного прогресса в изучении эстонского языка добились немногие учителя. Этим летом действующий в Йыхви, Силламяэ и Нарве центр профессионального образования, в котором работает около 160 учителей, уволил трех учителей, не владеющих эстонским языком.

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