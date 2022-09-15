Этим летом Ида-Вирумааский центр профессионального образования отказался от трех учителей, не владеющих эстонским языком. Учителей, нуждающихся в замене, на самом деле в десятки раз больше, но найти кого-то так и не удалось.
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В центре профессионального образования ни учителя, ни ученики не владеют эстонским языком
В центре профессионального образования ни учителя, ни ученики не владеют эстонским языком
Директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнес Метс сказал, что более пяти лет назад он сообщил, что учебное заведение будет организовывать курсы эстонского языка за свой счет вне рабочего времени учителей. "Мы ясно дали понять, что пяти лет должно быть достаточно, чтобы учитель выучил эстонский язык. Тем, кто не выучит эстонский язык, в будущем не может быть гарантировано рабочее место", - сказал он.