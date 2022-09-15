Фундамент будущей школы готов, строители приступили к монтажу трехэтажных колонн. Наступило время исполнить традицию - заложить краеугольный камень, оставив послание потомкам. Что и произошло 14 сентября.
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В Кохтла-Ярве заложен краеугольный камень Кесклиннаской основной школы
В Кохтла-Ярве заложен краеугольный камень Кесклиннаской основной школы
На торжественную церемонию пришли школьники, учителя нынешние и ветераны, городские руководители. Открывая мероприятие, председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Тийт Лиллеметс подчеркнул, что это особенно важное событие - строится первая новая муниципальная школа в Кохтла-Ярве за несколько десятилетий. Снесенное старое здание послужило городу 74 года.