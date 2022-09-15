В Кохтла-Ярве заложен краеугольный камень Кесклиннаской основной школы

На торжественную церемонию пришли школьники, учителя нынешние и ветераны, городские руководители. Открывая мероприятие, председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Тийт Лиллеметс подчеркнул, что это особенно важное событие - строится первая новая муниципальная школа в Кохтла-Ярве за несколько десятилетий. Снесенное старое здание послужило городу 74 года.