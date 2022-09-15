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В Кохтла-Ярве заложен краеугольный камень Кесклиннаской основной школы

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве заложен краеугольный камень Кесклиннаской основной школы
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Участники церемонии, закладывая в фундамент послание потомкам, загадали желание - скорее переехать в новую школу.
Участники церемонии, закладывая в фундамент послание потомкам, загадали желание - скорее переехать в новую школу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фундамент будущей школы готов, строители приступили к монтажу трехэтажных колонн. Наступило время исполнить традицию - заложить краеугольный камень, оставив послание потомкам. Что и произошло 14 сентября.

На торжественную церемонию пришли школьники, учителя нынешние и ветераны, городские руководители. Открывая мероприятие, председатель Кохтла-Ярвеского городского собрания Тийт Лиллеметс подчеркнул, что это особенно важное событие - строится первая новая муниципальная школа в Кохтла-Ярве за несколько десятилетий. Снесенное старое здание послужило городу 74 года.

Строительством занимается раквереская фирма "Revin Grupp". Ее представитель Микк Ялак сказал, что процесс идет по плану, хотя были серьезные опасения - из-за стремительного роста цен на строительные материалы. Они даже рассматривали вариант неподписания договора.

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