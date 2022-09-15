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ЛИКУЕТ ⟩ Аэт Кийсла за шесть дней преодолела почти 515 километров

Эрик Гамзеев
, журналист
Аэт Кийсла за шесть дней преодолела почти 515 километров
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Аэт Кийсла в среду утром с флажком, знаменующим прохождение 500 километров. До конца забега оставалось еще два с половиной часа.
Аэт Кийсла в среду утром с флажком, знаменующим прохождение 500 километров. До конца забега оставалось еще два с половиной часа. Фото: Erakogu / EMU 6 day run

Преподаватель Нарвского колледжа и ультрабегунья Аэт Кийсла преодолела за шесть дней в Венгрии почти 515 километров, это столько же, сколько от Нарвы до латвийской границы в Валга и обратно.

Забег, стартовавший в прошлый четверг в окрестностях озера Балатон в Венгрии, завершился в среду в 13.00. Кийсла, собравшая в последние сутки последние запасы сил, поднялась на 28-е место среди 66 участников. Она была шестой в женском зачете и третьей в своей возрастной группе.

Если в предыдущие ночи у Кийсла обычно был четырехчасовой перерыв на сон, то в последнюю ночь она ограничилась лишь парой часов. "Я хотела в последнюю ночь быть на трассе как можно дольше и не жалею об этом. Это совершенно особенное чувство. Но ужасно тяжело. Отчаявшись, я начала слушать музыку из наушников. Моя коллекция, правда, очень эклектичная, но тем более веселей. Много эстонского панка из детства, а сейчас и вовсе реквием Моцарта. Прямо первым треком заиграла "Päikeseratas", которая включает во мне передачу, которой на самом деле не существует. Хуже того, она начала многократно повторяться. Все же в какой-то момент я начала тащиться со слишком большой амплитудой. В той же одежде прилегла на десять минут", написала она в среду утром.

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