ЛИКУЕТ ⟩ Аэт Кийсла за шесть дней преодолела почти 515 километров

Если в предыдущие ночи у Кийсла обычно был четырехчасовой перерыв на сон, то в последнюю ночь она ограничилась лишь парой часов. "Я хотела в последнюю ночь быть на трассе как можно дольше и не жалею об этом. Это совершенно особенное чувство. Но ужасно тяжело. Отчаявшись, я начала слушать музыку из наушников. Моя коллекция, правда, очень эклектичная, но тем более веселей. Много эстонского панка из детства, а сейчас и вовсе реквием Моцарта. Прямо первым треком заиграла "Päikeseratas", которая включает во мне передачу, которой на самом деле не существует. Хуже того, она начала многократно повторяться. Все же в какой-то момент я начала тащиться со слишком большой амплитудой. В той же одежде прилегла на десять минут", написала она в среду утром.