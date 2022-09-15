Преподаватель Нарвского колледжа и ультрабегунья Аэт Кийсла преодолела за шесть дней в Венгрии почти 515 километров, это столько же, сколько от Нарвы до латвийской границы в Валга и обратно.
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ЛИКУЕТ ⟩ Аэт Кийсла за шесть дней преодолела почти 515 километров
Аэт Кийсла за шесть дней преодолела почти 515 километров
Забег, стартовавший в прошлый четверг в окрестностях озера Балатон в Венгрии, завершился в среду в 13.00. Кийсла, собравшая в последние сутки последние запасы сил, поднялась на 28-е место среди 66 участников. Она была шестой в женском зачете и третьей в своей возрастной группе.
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