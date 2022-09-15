ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Объединение должно иметь содержательную идею

Более шести лет назад начались переговоры об объединении, в которых наряду с Тойлаской волостью участвовали Кохтлаская и Кохтла-Ныммеская, однако Йыхви, являвшийся их инициатором, в конце концов покинул стол переговоров.

Тогдашняя йыхвиская власть, состоявшая из бывших соцдемов и руководимой бизнесменом Осипенко фракции, была согласна объединиться с Тойлаской волостью, но не с Кохтла и Кохтла-Нымме, находя, что они привели бы Йыхви в сферу влияния Кохтла-Ярве. Наверное, те обоснования были во многом надуманными. Однако теперь мы видим, что объединившиеся в 2017 году без Йыхви три волости по сей день не совсем слились воедино в ментальном смысле. Может, причиной и стало то, что во всем этом пазле отсутствует фрагмент под названием "Йыхви".

Когда мы говорим об объединении самоуправлений, то подчеркиваем, что его целью не должен быть только подсчет денег и поиск путей экономии в нарисованных в тиши кабинетов таблицах. Да, экономия важна, однако куда важнее то, каким образом объединение поможет улучшить качество услуг для всех жителей нового самоуправления. То есть позволит ли оно улучшить разные сферы - начиная с образования и заканчивая общественным транспортом и благоустройством.