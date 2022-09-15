Принят закон об универсальной услуге электроснабжения

Законопроект не устанавливает стоимость универсальной услуги, но вводит принципы ценообразования. Стоимость определяет Департамент конкуренции. Учитываются стоимость использованных в производстве ресурсов и других компонентов, платы за природопользование и получение разумной прибыли. Продавец электричества может включить в ценообразование расходы на продажу.

Бытовые потребители смогут перейти на универсальную услугу без требования оплатить неустойку за расторжение действующего договора. Потребитель также может в любой момент отказаться от универсальной услуги.

Цена универсальной услуги автоматически начнет действовать и для всех бытовых потребителей, в настоящий момент пользующихся общей услугой. Иными словами, для тех, кто не заключил договор о покупке электроэнергии и по этой причине потребляет электроэнергию по биржевой цене.