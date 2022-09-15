Государство начнет автоматически выплачивать домашним потребителям компенсации за электричество, газ и центральное отопление, потребленные начиная с 1 октября. Соответствующее постановление подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.
Утверждены размеры энергетических пособий для бытовых потребителей
Как сообщило Министерство экономики и коммуникаций, для получения компенсации большинству потребителей не требуется подавать никаких заявлений - суммы компенсаций будут, как правило, автоматически сниматься со счетов. "В некоторых исключительных случаях, если речь идет о садовых товариществах или подключенных к одному измерительному пункту рядных домах, им самим все же придется подать заявление в Центр инвестиций в окружающую среду", - отметила министр Рийна Сиккут.
Согласно проекту, описанном Министерством экономики и коммуникаций, государство будет компенсировать всем домашним потребителям стоимость энергии, потребленной с 1 октября по 31 марта, при помощи трех разных пособий.
Потребителям электроэнергии компенсируется среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 80 евро за мегаватт-час, до 50 евро за мегаватт-час. Например, если потребитель покупает электроэнергию по цене 150 евро за мегаватт-час, то благодаря компенсации цена, по которой будет платить потребитель, составит 100 евро за мегаватт-час.
Домашним потребителям газа государство компенсирует 80 процентов средней цены на газ в той части, которая превышает 80 евро за мегаватт-час без налога с оборота. При этом одному домохозяйству компенсируется потребление максимум 2,6 мегаватт-часа, то есть 251,7 кубометра, что составляет среднемесячное потребление газа в частном доме. Для квартирных товариществ максимальный предел потребления газа не устанавливается. Например, если в течение месяца у потребителя уходит на газ в среднем 230 евро за мегаватт-час без налога с оборота при объеме потребления 2,6 мегаватт-часа, то после применения компенсации цена для потребителя составит 110 евро за мегаватт-час.
Потребителям центрального отопления, подобно потребителям газа, будут компенсироваться расходы на тепло в объеме 80 процентов от цены, превышающей 80 евро за мегаватт-час без налога с оборота. Например, если цена распределенного через сеть центрального отопления тепла составляет 97,15 евро за мегаватт-час, то она сокращается для потребителя до уровня 83,4 евро за мегаватт-час.
Тем домашним потребителям, которые не получат компенсацию автоматически через продавцов энергии, возмещение будет выплачиваться отдельно на основании заявления, которое следует подать в Центр инвестиций в окружающую среду. Такие случаи могут иметь место, например, если в районе развития жилья посредником при продаже энергии является отдельное коммерческое общество, некоммерческое общество или товарищество. Также необходимость в подаче заявления может возникнуть в небольших находящихся в совместной собственности жилых домах, в которых еще не учреждены квартирные товарищества и энергопотребление организовано через одного собственника.
Как подсчитало Министерство экономики и коммуникаций, при помощи государственных энергетических пособий расход среднего потребителя газа на этот вид топлива, по сравнению с нынешними ценами, сократится примерно на 50 процентов, на электроэнергию примерно на 21 процент и на центральное отопление, на примере самого крупного региона центрального отопления, на 14 процентов.