Утверждены размеры энергетических пособий для бытовых потребителей

Как сообщило Министерство экономики и коммуникаций, для получения компенсации большинству потребителей не требуется подавать никаких заявлений - суммы компенсаций будут, как правило, автоматически сниматься со счетов. "В некоторых исключительных случаях, если речь идет о садовых товариществах или подключенных к одному измерительному пункту рядных домах, им самим все же придется подать заявление в Центр инвестиций в окружающую среду", - отметила министр Рийна Сиккут.

Согласно проекту, описанном Министерством экономики и коммуникаций, государство будет компенсировать всем домашним потребителям стоимость энергии, потребленной с 1 октября по 31 марта, при помощи трех разных пособий.

Потребителям электроэнергии компенсируется среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 80 евро за мегаватт-час, до 50 евро за мегаватт-час. Например, если потребитель покупает электроэнергию по цене 150 евро за мегаватт-час, то благодаря компенсации цена, по которой будет платить потребитель, составит 100 евро за мегаватт-час.