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Все меньше остается желающих забрать деньги из второй пенсионной ступени

Северное побережье
Все меньше остается желающих забрать деньги из второй пенсионной ступени
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Кошелек и деньги. Иллюстративное фото.
Кошелек и деньги. Иллюстративное фото. Фото: Aivo Meeks

Сокращается количество людей, забирающих деньги из фондов обязательной накопительной пенсии до достижения пенсионного возраста.

В начале сентября выплату из пенсионных фондов получили 13784 человека, подавших заявление на снятие денег из II ступени до достижения пенсионного возраста с декабря прошлого года по март этого года. Это, как отмечают в банке SEB, более чем на треть меньше, чем в мае этого года - предыдущем месяце выплаты пенсионных средств, когда из пенсионной ступени деньги сняли 22839 человек.

- На мой взгляд, одна из основных причин, почему снижается количество людей, выходящих из второй ступени, заключается в том, что при выходе они теряют те 4 процента, которые государство вносит в пенсионный фонд второй ступени человека, - говорит руководитель по развитию бизнеса в "SEB Varahaldus" Пеэтер Шамардин, комментируя уменьшение количество изымающих деньги из второй ступени. - С одной стороны, в будущем у выходящих из второй ступени увеличится государственная пенсия по старости, потому что социальный налог, уплачиваемый за них сейчас, в большей степени поступает нынешним пенсионерам в виде государственной пенсии по старости, вследствие чего уходящий из второй ступени человек получает обещание более высокой государственной пенсии по старости. С другой стороны, когда 4 процента от зарплаты перечисляются на пенсионный счет человека во второй ступени, то это не просто обещание, а реальные деньги, которые можно завещать, например, или снять, как в пенсионном возрасте, так и раньше, - добавил Шамардин.

На веб-странице Пенсионного центра указано, что в следующий период выплат, то есть в январе 2023 года - для чего заявление нужно было подать не позднее конца июля этого года - планируют перестать копить во второй ступени и снять деньги также примерно на треть меньше людей, чем сейчас, в сентябре, а именно 8915 человек.

Больше всего людей, не достигших пенсионного возраста, снимали деньги сразу после вступления в силу пенсионной реформы в начале 2021 года - 149083 человека.

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