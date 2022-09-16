Главный центрист Юри Ратас приехал на заседание правления Нарвского округа Центристской партии Эстонии, чтобы поговорить о подготовке к выборам в Рийгикогу в марте и выслушать неодобрительные вопросы про исключение Михаила Стальнухина из партии. В условиях кадрового голода хорошей заменой Стальнухину может стать экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, который знает себе цену и ждет от партии делового предложения.
Алексей Евграфов может усилить избирательный список центристов на выборах в Рийгикогу
Собрание правления Нарвского округа Центристской партии Эстонии с участием председателя партии Юри Ратаса прошло вечером 15 сентября. Речь шла о подготовке к выборам в Рийгикогу в марте и о проведении избирательной кампании при поддержке из центра, как рассказала потом председатель правления округа Татьяна Стольфат.
Не одобряют исключение Стальнухина
В ходе встречи нарвских центристов с Юри Ратасом неизбежно встал вопрос о недавнем исключении из партии Михаила Стальнухина за его шокировавшие Эстонию высказывания. Стальнухин автоматически исключен также из правления Нарвского округа партии, где он был заместителем председателя округа.
Теперь вместо Стальнухина членом правления Нарвского округа утвердили молодого нарвского центриста Кирилла Гусева, новым зампредседателя округа избрали экс-мэра Нарвы Тармо Таммисте.
По рассказу Татьяны Стольфат, в Нарве Юри Ратас услышал от членов правления округа много вопросов относительно исключения Стальнухина из партии. Нарвский округ в целом относится к этому решению правления партии плохо. "Эту неодобрительную позицию мы высказывали не только устно, но и письменно. Однако правление партии после встречи с Михаилом приняло такое решение", - напомнила Стольфат.
По ее мнению, неприятный вопрос о Стальнухине все же не стал разрушительным в отношениях между нарвскими партийцами и центром: "Это вопрос, на который мы хотим получить ответы, но на это нужно еще время".
У партии кадровый голод
Стольфат также рассказала, что вместе с Ратасом обсуждался, но еще далеко не утвержден список претендентов в кандидаты от Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу. Прозвучал ряд имен, включающий двух экс-мэров Нарвы - Алексея Евграфова и Тармо Таммисте. Первый из них не состоит в Центристской партии и имеет в прошлом негативный опыт общения с Нарвским округом, однако нынче переговоры с ним центристы ведут, что не скрывает и Татьяна Стольфат.
Со слов Стольфат стало ясно, что список центристских кандидатов в Рийгикогу от Ида-Вирумаа еще далек от утверждения и нет полной ясности даже с первым номером. Его прежде уверенно давали сумоисту Баруто.
- Ни для кого не секрет, что в каждой из партий стоят большие ресурсные вопросы - кто будет в том или ином регионе первым номером списка, поэтому нет ничего удивительного, что этот процесс еще идет. Ресурсное или такое кадровое голодание сейчас может быть абсолютно везде, - высказалась Стольфат в контексте того, что в Нарве у центристов пока нет сильных сборщиков голосов, да и об избирательных списках других партий тоже пока нет достоверной информации.
Евграфов ищет взаимовыгодного сотрудничества
Упомянутый выше беспартийный экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, хорошо выступивший на последних местных выборах и способный стать заменой Стальнухину, подтвердил, что ведет переговоры с Центристской партией о возможном вхождении в ида-вируский избирательный список к выборам в Рийгикогу. "Я и с Юри Ратасом встречался на эту тему, это тоже не секрет", - сказал Евграфов, уточнив, что предложение ему сделала партия, но сам он решение еще не принял.
Необходимости вступать в ряды Центристской партии Евграфов, по его признанию, не видит на данный момент.
- Само по себе вступление в партию не является для меня необходимым шагом, если я не буду понимать, какой вклад я смогу сделать в то, чтобы ситуация как в нашем округе, так и в партии положительно менялась и развивалась, - Евграфов дает понять, что ждет предложения о том, какое серьезное дело ему могут поручить. - Центристская партия - это единственная политическая сила, которая вышла на меня и сделала какие-то шаги и конкретные предложения. Ни одна другая политическая сила не была так активна, - добавил он.
Евграфов не захотел называть, что в Центристской партии его пока останавливает от принятия решения о сотрудничестве. Но напомнил, что в 2020 году центристы встретили его заявление о вступлении нежеланием и проволочками, после чего Евграфов забрал заявление. "Ничего не забыто, естественно, и чтобы в дальнейшем наше сотрудничество (с Центристской партией) могло строиться абсолютно прозрачно и с максимальным доверием, ряд вопросов еще надо утрясти", - заключил он.