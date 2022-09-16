Алексей Евграфов может усилить избирательный список центристов на выборах в Рийгикогу

Со слов Стольфат стало ясно, что список центристских кандидатов в Рийгикогу от Ида-Вирумаа еще далек от утверждения и нет полной ясности даже с первым номером. Его прежде уверенно давали сумоисту Баруто.

- Ни для кого не секрет, что в каждой из партий стоят большие ресурсные вопросы - кто будет в том или ином регионе первым номером списка, поэтому нет ничего удивительного, что этот процесс еще идет. Ресурсное или такое кадровое голодание сейчас может быть абсолютно везде, - высказалась Стольфат в контексте того, что в Нарве у центристов пока нет сильных сборщиков голосов, да и об избирательных списках других партий тоже пока нет достоверной информации.

Евграфов ищет взаимовыгодного сотрудничества

Упомянутый выше беспартийный экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, хорошо выступивший на последних местных выборах и способный стать заменой Стальнухину, подтвердил, что ведет переговоры с Центристской партией о возможном вхождении в ида-вируский избирательный список к выборам в Рийгикогу. "Я и с Юри Ратасом встречался на эту тему, это тоже не секрет", - сказал Евграфов, уточнив, что предложение ему сделала партия, но сам он решение еще не принял.

Необходимости вступать в ряды Центристской партии Евграфов, по его признанию, не видит на данный момент.

- Само по себе вступление в партию не является для меня необходимым шагом, если я не буду понимать, какой вклад я смогу сделать в то, чтобы ситуация как в нашем округе, так и в партии положительно менялась и развивалась, - Евграфов дает понять, что ждет предложения о том, какое серьезное дело ему могут поручить. - Центристская партия - это единственная политическая сила, которая вышла на меня и сделала какие-то шаги и конкретные предложения. Ни одна другая политическая сила не была так активна, - добавил он.