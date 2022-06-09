Сумоист-центрист Баруто будет баллотироваться в Рийгикогу в Ида-Вирумаа

Вероятность того, что Хёвельсон (Баруто) станет баллотироваться в Ида-Вирумаа обсуждалась уже продолжительное время. Теперь он сам подтвердил такое решение в интервью газете "Нарвский рабочий". "Ида-Вирумаа мне очень нравится, даже больше моей родины, Ляэне-Вирумаа", - сказал интервьюируемый политик и сумоист.

37-летний Кайдо Хёвельсон состоит в Центристской партии с октября 2018 года. В марте 2019 года он впервые избрался в Рийгикогу по центристскому списку в избирательном округе Харьюмаа и Рапламаа. Нынче партия и сам Баруто решили, что ему лучше усилить избирательный список в Ида-Вирумаа.

- Когда начались разговоры о предстоящих выборах в Рийгикогу, я сразу сказал, что если будут в них участвовать, то от Ида-Вирумаа. При этом понятно, что в Ляэне-Вирумаа живут мои близкие, друзья, знакомые, и все они будут голосовать за меня, но цель не в этом. Я люблю работать, люблю общаться с новыми людьми, вникать в их проблемы. Думаю, что мой жизненный опыт можно считать более богатым, чем у многих. Все-таки долгая жизнь в Азии, погружение в японскую культуру, язык, работа там - все это сильно повлияло на меня, - рассказал Баруто в интервью "Нарвскому рабочему".

Кайдо Хёвельсон (Баруто). Фото: Erakogu