На выборах Рийгикогу в избирательном списке Центристской партии в Ида-Вирумаа с большой долей вероятности появится имя Кайдо Хёвельсона, более известного как сумоист Баруто.
Сумоист-центрист Баруто будет баллотироваться в Рийгикогу в Ида-Вирумаа
Вероятность того, что Хёвельсон (Баруто) станет баллотироваться в Ида-Вирумаа обсуждалась уже продолжительное время. Теперь он сам подтвердил такое решение в интервью газете "Нарвский рабочий". "Ида-Вирумаа мне очень нравится, даже больше моей родины, Ляэне-Вирумаа", - сказал интервьюируемый политик и сумоист.
37-летний Кайдо Хёвельсон состоит в Центристской партии с октября 2018 года. В марте 2019 года он впервые избрался в Рийгикогу по центристскому списку в избирательном округе Харьюмаа и Рапламаа. Нынче партия и сам Баруто решили, что ему лучше усилить избирательный список в Ида-Вирумаа.
- Когда начались разговоры о предстоящих выборах в Рийгикогу, я сразу сказал, что если будут в них участвовать, то от Ида-Вирумаа. При этом понятно, что в Ляэне-Вирумаа живут мои близкие, друзья, знакомые, и все они будут голосовать за меня, но цель не в этом. Я люблю работать, люблю общаться с новыми людьми, вникать в их проблемы. Думаю, что мой жизненный опыт можно считать более богатым, чем у многих. Все-таки долгая жизнь в Азии, погружение в японскую культуру, язык, работа там - все это сильно повлияло на меня, - рассказал Баруто в интервью "Нарвскому рабочему".
Баруто также поведал, что часто отдыхает с женой в собственном летнем доме неподалеку от Чудского озера. "По правде сказать, мне гораздо комфортнее в Ида-Вирумаа, чем, например, в Таллинне или Харьюмаа. Может быть, у меня одна часть души - русская", - добавил прославленный эстонский сумоист.
Выборы в Рийгикогу пройдут 5 марта 2023 года.
Центристская партия на прошлых выборах в Рийгикогу - четыре раза подряд - забирала больше половины голосов ида-вируских избирателей. Как в 2015-м, так и в 2019 году победы доставались благодаря нынешнему депутату Европарламента Яне Тоом. Она в последний раз получила в Ида-Вирумаа 6195 голосов, то есть почти половину всего здешнего урожая своей партии.
Нынче Тоом больше не желает иметь выборных дел с северо-востоком. "В Ида-Вирумаа я больше не баллотируюсь", - говорила Тоом "Северному побережью" в январе. Она признавала, что разочарована прежде всего конфликтами в Нарвском округе Центристской партии: "Я просто не вижу там возможности сотрудничать. Почему я должна так себя наказывать? Они добились своего".