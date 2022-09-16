Масштабные учения "Müür", начавшиеся 14 сентября, проходят преимущественно в Нарве, ее окрестностях и в волости Алутагузе. В течение пятницы активно работал учебный пункт приема, оформления и первичного содержания незаконно пересекших границу беженцев - их роли исполняют волонтеры, - расположившийся на территории и в помещениях Нарвского погранкордона.
Начались учения на случай массового незаконного наплыва беженцев
В учениях "Müür" ("Стена") принимают участие порядка 700 человек из Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийта и Вооруженных сил, а также Спасательного департамента, Центра тревоги, Академии внутренней безопасности, Вируской тюрьмы и других партнерских учреждений.
Как ранее сообщали организаторы, дорожное движение в связи с учениями будет частично ограничено на некоторых шоссе, а пик учений придется на субботу, 17 сентября.
По словам идаского префекта Тарво Круупа, это давно запланированные учения, подготовка которых началась еще в 2021 году.
- Эстония должна быть готова к массовой иммиграции, подобную которой мы наблюдали во время гибридной атаки Беларуси на Литву, Польшу и Латвию, и именно поэтому важно проработать существующие планы. Для ситуаций, когда нашу государственную границу хотят одновременно незаконно пересечь много людей, предусмотрен план разрешения чрезвычайной ситуации, и в случае с массовой иммиграцией этой ситуацией руководит Департамент полиции и пограничной охраны. Цель учений - отработать применение этого плана и тем самым быть лучше подготовленными к возможным кризисным ситуациям, - рассказал Крууп.