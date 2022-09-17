Наша система образования достигла кризиса. В соответствии с исследованием Союза работников образования Эстонии, 92 процента учителей испытывают выгорание и 60 процентов подумывали об уходе из школы из-за перегрузок и низкой зарплаты. Более 5000 украинских учеников пришли в наши школы, и это вновь взваливает бремя и ответственность на обычного учителя, который должен изобретать методы обучения иноязычных детей наряду с выполнением всех остальных своих обязанностей.
Алексей Яшин: Идавирусцы, требуйте лучших условий работы для своих учителей
Каждый второй учитель увольняется в течение первых пяти лет работы. Разгулявшаяся инфляция, приближающаяся к 25 процентам, ускоряет процесс увольнения и вынуждает учителей искать более высокооплачиваемую работу, чтобы прожить. Уже сейчас можно сказать, что почти пятая часть учителей не отвечают языковым или квалификационным требованиям. В конце концов это ставит нас в положение, когда страдают психологическое здоровье учеников и качество получаемого образования, а иноязычные ученики остаются без должного знания языка.
Председатель союза работников образования Реэмо Волтри принял единственно правильное решение и продемонстрировал готовность вывести учителей на улицы, если их зарплата не будет повышена до уровня зарплаты других высокообразованных специалистов. В результате министр образования и науки Тынис Лукас отправился просить у Министерства финансов около 100 миллионов евро для повышения средней учительской зарплаты до 2000 евро. Среди прочего министр упомянул многообещающую учительскую карьерную модель, возвращение платы за классное руководство и введение дополнительных выплат в Ида-Вирумаа. В то же время министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус отказала в нескольких других крупных инвестициях, так как бюджет следующего года и без того будет с дефицитом. То есть Реэмо Волтри и учителей с большой долей вероятности ждет символическое повышение зарплаты с обещанием сделать этот вопрос приоритетным в следующем году.
"На северо-востоке Эстонии хватает школ, которые постоянно получают предписания от министерства, однако годами ничего не меняется".
Алексей Яшин, учитель
В сложившейся ситуации можно довольно уверенно сказать, что вскоре мы впервые за долгое время увидим бастующих учителей. В ситуации кризиса в сфере образования правительство должно бы собраться и рассмотреть расходы на образование как инвестицию, для нужд которой следует хотя бы взять заем. На самом деле зарплата учителей должна бы расти планово. Сейчас это происходит, но в порядке ударной работы, когда кризис уже настал и необходимо выдавить максимум, чтобы задобрить учителей перед выборами. Надо заглядывать дальше, чем на год или на избирательный цикл вперед, а также прогнозировать рост зарплаты и прирост числа учителей на более долгий период.
Жители Ида-Вирумаа должны бы требовать для своих учителей еще более хороших условий труда, чем в других уездах, думая о будущем и о качественном образовании своих детей. Сейчас мы днем с огнем ищем владеющих языком учителей, и спрос на них постоянно растет, так как государство объявило переход на эстоноязычное образование.
Самой по себе зарплаты с повышенным коэффициентом в Ида-Вирумаа недостаточно. Надо подумать о более широком мотивационном пакете, чтобы маятниковая миграция и высокая рабочая нагрузка не пускали на дно мотивацию начинающих учителей. Надо бы уменьшить количество контактных часов, давать больше времени на подготовку уроков и предлагать приезжающим издалека учителям компенсацию расходов на жилье и проезд. Эстоноязычное обучение само себя не организует.
Мы должны говорить также о качестве руководства образованием. На северо-востоке Эстонии хватает школ, которые постоянно получают предписания от министерства, однако годами ничего не меняется. Мы должны вернуть срочные трудовые договоры со школьными руководителями и проводить время от времени контроль качества. Надо договориться о том, что такое хорошая школа, и, исходя из этих критериев, оценивать школьных руководителей. Школьные руководители должны являться в Эстонии руководителями высшего звена, которые получают зарплату руководителя высшего звена и от которых ждут результатов труда, достойных руководителя высшего звена.
Алексей Яшин - бывший учитель Синимяэской основной школы.