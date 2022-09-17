Алексей Яшин: Идавирусцы, требуйте лучших условий работы для своих учителей

В сложившейся ситуации можно довольно уверенно сказать, что вскоре мы впервые за долгое время увидим бастующих учителей. В ситуации кризиса в сфере образования правительство должно бы собраться и рассмотреть расходы на образование как инвестицию, для нужд которой следует хотя бы взять заем. На самом деле зарплата учителей должна бы расти планово. Сейчас это происходит, но в порядке ударной работы, когда кризис уже настал и необходимо выдавить максимум, чтобы задобрить учителей перед выборами. Надо заглядывать дальше, чем на год или на избирательный цикл вперед, а также прогнозировать рост зарплаты и прирост числа учителей на более долгий период.

Жители Ида-Вирумаа должны бы требовать для своих учителей еще более хороших условий труда, чем в других уездах, думая о будущем и о качественном образовании своих детей. Сейчас мы днем с огнем ищем владеющих языком учителей, и спрос на них постоянно растет, так как государство объявило переход на эстоноязычное образование.

Самой по себе зарплаты с повышенным коэффициентом в Ида-Вирумаа недостаточно. Надо подумать о более широком мотивационном пакете, чтобы маятниковая миграция и высокая рабочая нагрузка не пускали на дно мотивацию начинающих учителей. Надо бы уменьшить количество контактных часов, давать больше времени на подготовку уроков и предлагать приезжающим издалека учителям компенсацию расходов на жилье и проезд. Эстоноязычное обучение само себя не организует.

Мы должны говорить также о качестве руководства образованием. На северо-востоке Эстонии хватает школ, которые постоянно получают предписания от министерства, однако годами ничего не меняется. Мы должны вернуть срочные трудовые договоры со школьными руководителями и проводить время от времени контроль качества. Надо договориться о том, что такое хорошая школа, и, исходя из этих критериев, оценивать школьных руководителей. Школьные руководители должны являться в Эстонии руководителями высшего звена, которые получают зарплату руководителя высшего звена и от которых ждут результатов труда, достойных руководителя высшего звена.