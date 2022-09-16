ERR: Для преподающих на эстонском учителей в Ида-Вирумаа введут надбавку к зарплате

Как писало "Северное побережье", этим летом Ида-Вируский центр профессионального образования отказался от трех учителей, не владеющих эстонским языком. При этом учителей, нуждающихся в замене, на самом деле в десятки раз больше, но найти кого-то на их место так и не удалось.

По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса, которые приводит Rus.err.ee, министерство осведомлено о ситуации, и в отношении центра профессионального образования будет начата надзорная процедура. Кроме этого, планируется ввести надбавку для учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа.

По словам Лукаса, на переговорах по государственному бюджету достигнута договоренность, что повышение заработной платы учителям станет приоритетом на ближайшие два года, и рост заработной платы будет резким. Дополнительная мотивация запланирована для владеющих эстонским языком учителей, которые будут преподавать в Ида-Вирумаа.

"Будет резкое повышение (заработной платы), и я надеюсь, что это положительно скажется на популярности профессии учителя, и есть аргумент, что больше людей, хорошо владеющих эстонским языком, будут переезжать на работу в Ида-Вирумаа. Мы также начнем переход на эстонский язык во всех образовательных учреждениях, включая учреждения профессионального образования, так что Ида-Вируский центр профессионального образования и другие школы в Ида-Вирумаа смогут рассчитывать на то, что учителя, преподающие на эстонском языке, будут получать соответствующую надбавку, что сделает их зарплату еще выше по сравнению с другими регионами Эстонии", - сказал Лукас.